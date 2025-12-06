美國家安全戰略「8度提台灣」 賴清德：感謝優先嚇阻台海衝突

總統賴清德感謝美國新版《國家安全戰略》將嚇阻對台衝突列為優先事項。(資料畫面)

美國白宮公布最新版《國家安全戰略》報告，內容中不僅8次提及台灣，更重申不支持任何片面改變台海現狀。總統賴清德今（6日）在社群平台回應，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項，台灣將堅定致力於強化自我防衛，以維護區域和平。

美國白宮公布最新版《國家安全戰略》報告，內容提及台灣8次，重申美方將持續致力防止台海爆發衝突，透過維持明顯的軍事優勢達到嚇阻效果，阻止中國對台灣發動攻擊，並堅持長期以來的一貫立場，「不支持任何一方片面改變台海現狀」。

對此，總統賴清德今（6日）在社群平台回應，感謝美國《國家安全戰略》將嚇阻對台衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。他強調，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

總統府發言人郭雅慧則表示，美國公布的《國家安全戰略》提到印太部分的幾個關鍵訊息，第一，清楚點名中國為區域和平穩定最大的威脅來源；第二，提及和平要靠實力，不僅靠喊口號，強化自我防衛能力也非常重要；第三，日本、南韓、台灣及整個印太，皆需共同強化國防、負擔責任；第四，戰略最重要的目標就是希望防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。





