美國家庭債務突破18兆！ 白宮釋利多 將「還稅於民」

年末過節送禮，但不少美國人卻備感壓力，因為川普關稅政策導致進口商品價格飆升，甚至有人考慮乾脆不送了。另外，美國全國家庭債務已經突破18兆美元，超過100萬人正在申請破產，好消息是，白宮宣布明年初將迎來史上最大規模的退稅季，平均每人能領回2千美元。

年末假期的禮品購物季節正在美國各地展開，但許多美國民眾卻面臨著前所未有的經濟壓力。隨著川普關稅政策導致進口商品價格大幅上漲，加上全國家庭債務已突破18兆美元，超過100萬人正在申請破產，使得許多人不得不重新考慮節日送禮計畫。然而，白宮近日宣布的好消息為民眾帶來一線希望，明年初將迎來史上最大規模的退稅季，平均每人可望領回約2000美元，為經濟困境中的家庭提供些許喘息空間。

美國民眾在選購年末禮品時面臨著價格飆升的困境，特別是桌遊、遊戲卡牌和角色模型等受歡迎的禮品。桌遊玩家Devyn Harris表示，一包原本售價40至50美元的商品，現在可能要漲到60至70美元。另一位桌遊玩家Alec Volland認為，雖然很多時候漲幅只是幾美元，但從整體來看，比如購買大量卡牌包，累積起來的金額就會非常可觀。

這些價格上漲主要源於川普關稅政策對中國大陸製造的進口商品造成的影響。棋盤遊戲、撲克牌及其他類似產品的平均關稅從去年的0%升至截至2025年9月的24.8%，導致美國人在進口這些休閒商品上多支付了9800萬美元。這筆關稅成本最終被轉嫁給了消費者，即使將生產線拉回美國國內，也難以維持低價。

遊戲店老闆Boyd Stephenson指出，因為市場不確定性越高，就意味著他必須保留更多庫存，這部分資金就無法投入到新產品或嘗試新事物上，最終導致產品選擇變少，價格還變貴。年底消費市場買氣減弱，過節送禮默默形成一種壓力。

消費者Justine Nelson表示，無論是實體店還是線上購物，都會考慮關稅因素，看著亞馬遜上的價格心想，這幾個月價格真的漲了很多。金融服務公司Nationwide的調查顯示，有50%的消費者計劃今年減少支出，購買更少的禮物，選擇價格更低的禮物，甚至不買禮物。

布魯克林商會會長Randy Pier提到，在移民社區中，有些商家從他們的原籍國進口大量商品銷售到本地市場，這些社區的移民面臨挑戰，因為一些基本商品價格上漲。川普關稅政策的連鎖反應不僅牽動民眾日常消費，更威脅著小企業的生存空間。

美國人如此精打細算，很大程度上是因為他們身上還有數萬元債務要背負。無家可歸者Dennis Johnson住在亞特蘭大的某條隧道中，他因失業導致負債，最終流落街頭，每天被刺眼車燈照醒。這幅場景是數百萬美國人因債務失去一切的縮影。

小型精品店老闆Patrice Hull分享了她的經歷，三次被裁員後，她感到羞愧，覺得債務都是自己的責任。擁有碩士學位的她曾負債高達28萬美元，決定賣掉房子償還部分貸款並創業開店，但遇上疫情又借錢維持營運，最終人財兩失，甚至因壓力導致血壓升高，住進了醫院。

根據美國聯邦儲備局數據，全國家庭債務已突破18兆美元，平均每個家庭的債務高於10萬美元。經濟學家估計，目前有超過100萬美國人正處於申請破產的過程中。破產律師Charles Clap解釋，在美國，繼承人不會繼承債務，也沒有債務人監獄，無力還債不會讓人坐牢。申請破產通常會在幾年內影響個人的信用評分，但對許多美國人而言，這往往是清除債務的唯一可行方式。

信用顧問Derkica Hansspike建議，理性消費才不會淪為卡奴，更別貪圖一時方便掉進高利率陷阱。她指出，許多人沒有意識到自己正陷入掠奪性貸款的狀態。在美國人被貸款壓得喘不過氣之際，白宮國家經濟委員會主任哈塞特宣布，今年將迎來史上規模最大的退稅季，美國民眾明年將收到大額退稅支票，每人大約可領回1000到2000美元，如同雪中送炭，為緊繃生活帶來一點喘息空間。

