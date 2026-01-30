美國密會亞伯達省分離份子！加拿大總理卡尼籲「尊重主權」

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普不只想染指格陵蘭，對北邊鄰居加拿大同樣野心勃勃，一直公開說想將之納為「第51州」。美方除了口頭說說，還被爆出密會亞伯達省分離份子，加拿大總理卡尼（Mark Carney）即公開呼籲，美國應尊重他們國家的主權。英屬哥倫比亞省省長伊比（David Eby）更是大罵分離份子「叛國」。

加拿大總理卡尼29日與各省省長開會，他在X平台發文:「當我們團結一起，加拿大會更加強大、繁榮且安全。」字字句句，顯然劍指美國煽動分離勢力的陰謀。（圖／翻攝自X平台 @MarkJCarney）

「尊重加拿大主權」

據英國廣播公司（BBC）29日報導，卡尼稱他們「期待美國政府尊重加拿大的主權──我一直很清楚向川普總統表明這立場」。亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）同樣表示，她期待美國官方會將該省的「民主程序」議題，留給亞伯達省居民和加拿大國民自己討論。

目前亞伯達省分離份子正在收集聯署書，希望達到啟動獨立公投的門檻。英國《金融時報》報導披露，分離份子與美方官員多次會面，此消息引發一些加拿大省長的批評。

加拿大省長痛批「叛國」

英屬哥倫比亞省省長伊比痛批，「到一個國家請求他們幫忙裂解加拿大，有個老派的詞形容此種行徑，那就是『叛國』」。前往華府和美方會面的分離份子瑞斯（Jeffrey Rath），則反嗆伊比的言論「愚蠢」。

瑞斯所共同創立的「亞伯達繁榮計畫」（Alberta Prosperity Project），是推動獨立公投的草根組織。他向BBC透露，他們團體以民間身分，去年三度造訪華府，以進行「實情調查」。他聲稱與資深官員會面以展開「可行性研究」，探討亞伯達省一旦脫離加拿大，能否獲得3520億英鎊（約15兆台幣）的信用額度。不過，瑞斯不願曝光會面的官員身分。

白宮：未支持分離運動

一名白宮官員被問及《金融時報》的報導，他承認「政府官員會見了多個公民團體，但並未傳達此類支持或任何的承諾」。

在美國-加拿大-墨西哥的自由貿易協議的重新檢視啟動之前，加拿大各省省長與卡尼在渥太華會面。亞伯達省省長史密斯表示，她會確保她的關切，會被傳達給華府的官員與美國大使。她稱儘管她的政黨支持「在加拿大內強大的亞伯達省」，她不會將支持公投的同胞「妖魔化」。

上週一名川普政府官員放出風聲，暗示美方會與脫離加拿大獨立的省份合作。美國財長貝森特（Scott Bessent）接受電視訪問說道：「亞伯達是天然資源的聚寶盆，但他們（加拿大中央）不允許其建立通往太平洋的管道。」

貝森特之後的話，說得更加露骨，「我認為我們應讓他們加入美國」，「而亞伯達是美國的天然夥伴，他們擁有豐富資源，亞伯達人是很獨立的人民」。

美國總統川普毫不掩飾他的擴張野心。21日他在自家平台貼出這張AI合成圖，將加拿大、委內瑞拉與格陵蘭，都漆上了美國國旗顏色。（圖／翻攝自X平台 @AcronymO93568）

亞伯達省民意：不想脫離加拿大

西部省分對渥太華的不滿醞釀已久，尤其事關當地天然資源的開發，但亞伯達省獨立仍不大可能發生。卡尼近期與亞伯達省簽署協議，為通往太平洋的石油管線鋪路，可遭到了英屬哥倫比亞省省長伊比的反對，並且還面臨眾多阻礙。

最近由易普索（Ipsos）所做的民調顯示，每10名亞伯達省居民，就有3人支持啟動分離程序。但這些支持者當中，20%只是將此當作表達政治挫敗感的「象徵」方式。

不讓分離勢力專美於前，截至去年底，疾呼「加拿大統一」的連署書也收集了逾43萬份聯名。新不倫瑞克省省長霍爾特（Susan Holt）稱，她相信多數亞伯達省居民想留在加拿大，「我想你所說的只是少數煽動份子」。

