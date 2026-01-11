美國密西西比連環槍擊！3地血案、6人喪命 警逮1名嫌犯

美國近來槍擊案件頻傳，多地治安亮起紅燈。（示意圖／Pexels）





美國近來槍擊案件頻傳，多地治安亮起紅燈。密西西比州東北部地區當地時間9日發生多起槍擊事件，造成至少6人死亡，其中還包括一名孩童。當地警方證實，已逮捕一名嫌犯，目前正釐清犯案動機。至於紐約，則發生男子持假槍對峙警員，最後遭警方擊斃，是否涉及執法過當，當局已展開調查。

畫面中警方不斷高聲呼喊，要求現場民眾後退離開，並警告嫌犯可能開槍攻擊，現場氣氛一度相當緊張。警方也多次要求嫌犯放下武器，強調願意提供協助。

目擊民眾回憶，當時先聽到槍響，嫌犯隨後開始咆哮，一度還誤以為是煙火聲。警方最終將37歲男子擊斃，而其手中指向警察的手槍，事後確認為假槍，並不具殺傷力。事件發生在美國紐約，該名嫌犯原先涉及開車肇逃，在圍捕過程中又持假槍對準警員。警方多次喊話要求放下武器未果，最終被迫開槍防衛。

紐約市長曼達尼表示，只要有人喪命，就必須依照既定程序進行調查，市府將確保警方執法與市民安全都受到保障。持假槍卻遭擊斃，是否構成執法過當仍有待進一步釐清。另一方面，密西西比州東北部克萊郡則發生連環槍擊案，導致6人死亡，其中包含無辜孩童。

根據美國媒體報導，槍擊事件分別發生在3個不同地點，開槍嫌犯目前已落網，為24歲男子摩爾。警方正持續調查其犯案動機及詳細案發經過。

