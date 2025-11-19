美國富豪淫魔檔案終於要公開？ 司法部宣布30天內釋出關鍵內容
美國國會跨黨派拍板，已故性犯罪富豪傑佛瑞・愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的政府檔案即將全面公開。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）稍早宣布，行政部門將在30天內公布部分內容，回應國會法案以及社會高度關注。
眾議院於美東時間18日以427票贊成、1票反對，強勢通過強制公開法案；參議院同日更以「無異議」方式直接同意，因此無需記名表決，法案可直接送交白宮。法案要求司法部公布所有與愛潑斯坦相關、且未涉及機密的資料。邦迪今日證實，司法部將依法執行，但會保留部分敏感資訊，以保護受害者與調查完整性。
檔案公開能終結疑雲嗎？
愛潑斯坦曾因涉及未成年性交易在2008年受刑，生前與政商名流往來，包括川普在內。他2019年再因聯邦指控被捕，卻在候審期間於曼哈頓監獄死亡，官方認定為自殺，但長期伴隨陰謀論與政治質疑。川普此前多次反對公布完整檔案，被指有意壓下政治敏感內容；如今態度逆轉，使外界更加期待政府釋出的資料是否能解答多年疑問。
受害者期待正義能真正被看見？
法案過關當天，約20名受害者手持年少時照片在國會外記者會呼籲政府「不要再拖延」。眾院通過時，旁聽席上受害者激動落淚。推動法案的議員馬西批評司法部「長期保護性犯罪者」，強調唯有真正將資訊攤開，社會才能知道權勢者如何涉入。
邦迪則回應，司法部「承諾透明」，但會確保未成年受害者的隱私安全。30天後將公開的內容究竟能揭露多少真相、又會牽出哪些政治與社會後續效應，仍是接下來最受關注的焦點。
