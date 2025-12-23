美國封殺中國無人機 FCC黑名單點名大疆

▲中國大疆無人機被美國點名進行管制。（示意圖／翻攝自大疆創新官網）

[NOWnews今日新聞] 美國對中國無人機管制再升級。外電報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，將「所有外國製無人機與關鍵零組件」列入禁止範圍，並同步把中國兩大無人機品牌大疆（DJI）與道通智能（Autel Robotics）的通訊與影像監控設備納入限制名單，後續相關業者及其子公司、合作夥伴將難以在美國進口、行銷或銷售新型無人機設備。

根據報導，FCC此次動作是接獲白宮召集的跨部會風險評估後拍板，認定外國製造無人機帶來「不可接受的風險」，因此啟動更嚴格的監管措施。

大疆對此回應，對FCC決定感到遺憾，並表示將評估所有可行路徑，以維護公司與全球用戶權益。

