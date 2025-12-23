美國封殺無人機紅鏈 義隆、芯鼎、迅杰有甜頭

美國封殺無人機紅鏈，雷虎（8033）、漢翔（2634）等無人機整機製造商有望迎轉單之際，義隆（2458）、芯鼎（6695）、迅杰（6243）等IC設計廠也有望取得無人機關鍵晶片訂單，為營運添新柴火。

義隆在無人機應用領域新品齊發，可望優先受惠。義隆第一項無人機相關產品，是應用於遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片，此外，還有ISP影像處理晶片。除了開發無人機雲台端AI目標偵測與追蹤模組，義隆也推出360度AI自動避障方案。

義隆董事長葉儀晧表示，無人機產業出現非紅供應鏈新空間，讓台廠有機會切入。若台灣能把無人機關鍵晶片供應做齊，推進到全部晶片都是「MIT」（台灣製造），對無人機供應安全與導入更有利，也可降低採用國外晶片常見的耗電負擔情況。

葉儀晧指出，無人機最聚焦的議題是低延遲與續航力，義隆主打裝置端on-device影像辨識，可避免影像運算相關延遲問題，反應時間大幅縮短，讓無人機可更快即時反應。該公司的解決方案還可降低算力需求，更貼近無人機重量、功耗與成本的限制。

此外，神盾集團旗下迅杰，近期透過策略性投資台灣無人機公司璿元科技與翔探科技，進軍無人機產業。迅杰規劃整合集團內的技術與資源，進行系統整合，並推出差異化產品。

迅杰表示，璿元具備設計、量產、系統整合與客製化能力，產品線涵蓋多種無人機應用場景，並通過多項品質與資安相關認證，具備量產與專案執行經驗。翔探則掌握自主飛控、整機設計、地面控制站與雲端管理平台等關鍵技術。

另一方面，經濟部先前核定七項「無人機關鍵晶片及模組自主開發補助計畫」，總金額3.26億元，芯鼎也有投入，該公司並攜手中光電共同開發台灣首套可量產的AI影像晶片平台，採用6奈米製程，整合ISP、NPU與GPU，最高可支援1億畫素拍照及8K錄影，並將率先導入警政與國防市場。

法人看好，隨著台灣自主無人機隊將於今年底啟動，相關專案陸續展開，最快明年開始挹注芯鼎業績。

