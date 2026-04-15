美國封鎖伊朗海岸Day1 荷姆茲海峽交通量銳減、至少6艘商船轉向返航

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美國宣布封鎖荷姆茲海峽，美國中央司令部（CENTCOM）14日透過社群媒體發布訊息，證實第一天有6艘商船掉頭返航。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）宣布對伊朗海岸實施海上封鎖後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）船隻交通量明顯下降。根據海上情報機構監測，至少有7艘商船在波斯灣與阿曼灣掉頭，其中6艘在封鎖生效首日遵從美軍指令轉向返航，顯示封鎖初步發揮嚇阻效果。

美國中央司令部（CENTCOM）14日透過社群媒體發布訊息，封鎖於當地時間週一上午生效後，已有6艘商船在美軍指示下掉頭返回伊朗港口，另有1艘無國籍且遭美國制裁的船隻在阿曼灣轉向。英國《勞合社》（Lloyd's of London）分析，週一荷姆茲海峽僅有6次穿越紀錄，遠低於前幾天的高峰；雖可能有部分船舶關閉自動識別系統（AIS）「暗渡」，但整體交通明顯趨緩。

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封鎖前夕，海峽曾出現戰事爆發以來最繁忙的周末。《勞合社》數據顯示，上週六（10日）共有17艘船穿越（其中10艘西向），創3月1日以來新高，且西向船隻首次超過東向；9日13艘、11日14艘。另一家海運情報公司也提出11日14艘相同的數據。封鎖生效後，交通量立即下滑，顯示部分船東選擇避開風險。

川普政府此舉旨在回應伊朗自美伊戰爭爆發以來（今年2月28日）對荷姆茲海峽的實際控制。伊朗要求掌控該水道部分區域，並向部分船隻收取通行費；美國則主張荷姆茲海峽為國際航道，禁止船隻進出伊朗港口。美國海軍已部署逾1萬名海軍、陸戰隊與空軍人員，包含第31陸戰遠征隊所屬3艘兩棲戰艦上的陸戰隊員（具備登船搜查能力）及海豹部隊，必要時可執行登船、搜查與扣押。

美國海軍戰爭學院提供美軍行動的法源依據，指美軍封鎖符合《紐波特海戰法手冊》（Newport Manual on the Law of Naval Warfare）定義，即「阻止敵方主權、佔領或控制沿海區域的船隻進出」。與過去對伊朗的制裁不同，這次是正式封鎖，適用於所有造訪伊朗港口的船隻，不分船籍或船東，包括中國籍船舶。美軍已透過CENTCOM及英國海上貿易行動中心（UKMTO）向航運業者發出正式通知。

目前仍有疑問待解，包括伊朗在拉拉克島（Larak Island）附近提供的替代航道：《勞合社》追蹤顯示，4月6日至週日為止，72次穿越中有50次使用該路線，船隻需向伊朗革命衛隊提交文件並可能支付費用。美國專家指出，美方必須判斷此類支付是否構成「援助敵方」，若成立則同樣受封鎖規範。

美伊戰爭爆發後，荷姆茲海峽交通曾大幅萎縮，全球約五分之一石油與液化天然氣運輸受影響，油價因此飆漲。川普政府希望藉由封鎖切斷伊朗石油收入，迫使伊朗重新開放海峽並遵守停火協議。目前封鎖尚未傳出武力衝突，但國際航運業者仍高度關注後續執法情況與全球能源供應風險。

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