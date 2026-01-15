美國將亞洲降為「第二優先」？前五角大廈官員警告：美軍大幅調整兵力，台灣不能誤判形勢
美國川普政府最新國安戰略報告（NSS）影響印太區域安全，前美國國防部官員胡振東15日指出，從美國最新國安戰略及美軍在印太地區的軍事佈局分析，美國總統川普已將亞洲、印太地區放在「第二優先順位」，持續「以實力求和平」的立場進行威懾，他說「美軍距離台灣沒有大家想像的那麼遠」。
美國強化印太威懾：「軍事優勢」遏制台海衝突
國策研究院15日舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，國策研究院院長田弘茂、副院長郭育仁、執行長王宏仁出席，中央研究院歐美所研究員林正義、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳、亞太和平研究基金會執行長董立文、前美國國防部官員胡振東、台灣師範大學東亞學系教授范世平與會。胡振東在座談會中，解析美軍在印太區域的軍力部署。
胡振東指出，在新發布的美國國家安全戰略（NSS）中，川普總統強調了「分擔責任」和「轉移責任」（Burden Sharing and Burden Shifting）。川普希望盟友和夥伴承擔更多自我安全責任。川普將西半球列為首要優先，焦點在非法移民和毒品問題。亞洲是川普的「第二優先」，印太地區一直是重要的經濟和地緣政治戰場，「美國必須取得成功」。新的國家安全戰略（NSS）特別提到，「維持軍事優勢」（military overmatch） 是遏制台灣衝突的首要任務。川普政府的目標是繼續以「以實力求和平」的立場進行威懾。
美軍全球布局：從沖繩、關島到阿拉斯加形成包圍網
胡振東指出，美國在韓國、日本、菲律賓、關島和夏威夷都駐有軍隊。美國在韓國駐紮約 28,500名人員，其中大部分是陸軍。美國在日本也駐紮約60,000名人員，其中大部分是空軍和海軍，他們主要駐紮在沖繩。由於中國在南海的侵略的行為，美國在菲律賓保持輪換駐軍。美國目前在關島駐紮約 9,000名人員，預計未來5年將增加至2萬名。與在日本一樣，關島的駐軍也主要來自空軍和海軍。美國在夏威夷駐紮約5萬名人員，也主要來自空軍和海軍。
胡振東透露，鮮少人知的是，美國在阿拉斯加和美國本土部署的部隊，這些部隊致力於維護太平洋地區的安全。在阿拉斯加，美國擁有強大的第五代空軍力量，距離太平洋戰區僅數小時航程。此外，為了支持海軍行動，美國在華盛頓州的海軍基地擁有大量潛水艇和一個航空母艦打擊群；在聖地牙哥，則有三個航空母艦打擊群。美國西部許多空軍聯隊也有支援太平洋地區的任務。
印太盟友全面強化互通性：從准入協議到RIMPAC聯演
「美軍距離台灣並不像大多數人想像的那麼遠，」胡振東說，美國在其他一些鮮為人知的地區也擁有軍事存在，例如：新加坡設有海軍艦艇修理廠和空軍基地，在塞班島、天寧島、帛琉、中途島、威克島和澳洲，也有美軍勢力。他強調，美國正在重點關注一件事：在第一島鏈建立國家聯盟，以加強「集體安全」（Collective Defense）。
胡振東說，這包括各國之間的「准入協議」，例如菲律賓不僅與美國，還與日本簽署了「准入協議」（Access Agreement），並與英國、加拿大和澳洲簽署了類似的協議。這符合美國「場所而非基地」（Places not Bases） 的戰略理念。在突發事件中，獲得可以進行使用的場所比在國外擁有基地更為重要。
胡振東指出，這些盟友和夥伴國也簽署「交叉服務協議」（Cross-servicing Agreement），以加強「互通性」（Interoperability）。這些協議規定，在發生自然災害和戰爭時，各國將互相提供後勤支援。
美軍演訓全面升級：從多域作戰到分散式前沿部署
胡振東指出，美國及其夥伴國增加了聯合演習的規模和頻率。其中規模最大的是每兩年舉行一次的「環太演習」（RIMPAC）。最近一次環太演習於2024年舉行，共有29個國家參加，出動了25,000人、40艘艦艇和 150多架飛機。預計 2026年的演習規模將更大。
在環太演習期間，美軍會演練聯合作戰（Coalition Warfare），並讓其他國家的軍官擔任領導職務，使其了解美國的作戰方式。例如，在 2024年的演習中，聯合特遣部隊（Combined Task Force） 副指揮官來自智利海軍，副指揮官來自日本，海上部隊指揮官來自加拿大，空中部隊指揮官來自澳洲。
胡振東表示，在 2025年7月至8月為期一個月的「堅定力量太平洋演習」（REFORPAC）期間，美國及其盟軍演練了從美國本土向西太平洋地區部署兵力，並進行「敏捷作戰部署」（Agile Combat Employment），將前線部隊分散部署到該地區的小型基地和島嶼。超過400架美國及其盟軍飛機和12,000名人員部署到50多個地點。此次演習，目的在演練和展示美國及其盟軍在西太平洋地區發生突發事件時的前線部署能力。
胡振東指出，美國在「竹鷹」演習中演習多域作戰（Multi-Domain Warfare）。這項針對西太平洋地區防禦的高級大規模演習，每年在內華達州內利斯空軍基地舉行三次。演習通常只有美軍參與，但也可能包括英國、加拿大和澳洲的部隊。從戰鬥機、轟炸機、情報蒐集機、電子戰飛機到無人機，各種類型的空中力量都參與了演習。最近一次「竹鷹 25-3」演習動用了 100多架飛機，從 15個基地起飛。這次演習中發展出來的戰術包括「一腳踢開機門」式空襲，這種戰術曾在近期軍事行動中使用。
美國加速軍備現代化：航母、潛艦與F-35全面前推
胡振東指出，由於中共的威脅日益加劇，美國認為有必要在西太平洋地區加強兵力部署。近期，美國和日本達成協議，停止將9,000名海軍陸戰隊員從沖繩轉移至關島和澳洲。此次轉移與普天馬海軍陸戰隊航空站的預期關閉有關。目前，普天馬航空站預計將繼續開放。在天寧島（Tinian），美國正在重建一座廢棄的二戰時期機場。該基地曾於2025年7月在「堅定力量太平洋演習」（REFORPAC）中使用。
他說，美國正在對其軍事能力進行現代化改造和擴充。美國海軍在關島部署了 5艘攻擊潛艦。目前，其中 3艘是較老的洛杉磯級潛艦，2艘是最新的維吉尼亞級潛艦。幾年後，所有 5艘潛水艇都將升級為維吉尼亞級。美國海軍性能最強的潛艦是海狼級潛艦。該級潛艦僅有 3艘，全部隸屬於太平洋艦隊。
胡振東表示，美國最新型航空母艦「約翰·甘迺迪號」（John F. Kenedy）目前正在進行海試。該艦將於 2027年在太平洋服役。由於太平洋幅員遼闊，後勤保障至關重要。美國擁有 6艘遠徵海上基地艦（Expeditionary Sea Base）。這些排水量達 10萬噸的巨艦能夠支援作戰行動，並作為直升機和無人機的基地。其中兩艘部署在太平洋。
胡振東說，美國海軍還在太平洋部署了4艘海上預備艦（Maritime Pre-Position Ship）。這些艦艇通常位於關島以西。每艘艦艇可攜帶相當於一支大型地面部隊 30天作戰能力的物資，包括防空和反艦飛彈部隊。這些物資將根據情報評估的戰爭威脅程度，運送至前線。
第一島鏈全面武裝：台海周邊美軍戰力更強大
胡振東指出，在嘉手納空軍基地，美軍退役了服役 40年的 F-15C戰鬥機，並以先進的 F-15EX戰鬥機取而代之。在三澤空軍基地，F-16戰鬥機也將由 F-35A取代。同樣在日本，「喬治華盛頓號」航空母艦也正在用 F-35C戰鬥機取代其 F-18戰機。駐紮在日本佐世保的美國兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）已經裝備了F-35B戰鬥機。
他說，在阿拉斯加，除了擁有 F-22之外，美軍也用最新的 F-35戰鬥機取代F-16戰鬥機。在韓國，美軍正在烏山空軍基地組成超級中隊，同時在距離中國最近的庫桑空軍基地 （Kunsan）部署 MQ-9無人機。
胡振東強調，雖然新式和更先進裝備的部署有所幫助，但對現有部隊的重新調整也有助於增強美軍的實力。2025年，美國告知韓國，美國正在考慮提升駐韓美軍的「靈活性」（flexibility），使其能夠應對亞太地區的突發事件，而不僅限於韓國本土。由於韓國與中國，特別是其首都北京地理位置接近，這將起到一定的威懾作用。
