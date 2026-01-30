美國將台灣列匯率操縱國觀察名單 央行回應：持續與美方交換意見

【記者呂承哲／台北報導】美國財政部於台北時間30日公布半年度匯率政策報告，檢視期間為2024年7月至2025年6月未將任何貿易對手國列為匯率操縱國；惟中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣續列觀察名單，並新增泰國。對此，中央銀行表示，與美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

央行說明，本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1,000億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為15.0%、央行淨買匯約59億美元(約為GDP之0.7%)。台灣僅觸及美方三項檢視標準之前兩項，爰續列觀察名單。

此次美方報告對我國提出下列觀點：

美國財政部認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，此與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求之影響。

美方指出，自2021年以來，央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。此外，央行於2020年開始每半年公開揭露外匯干預數據(最早為2019年數據)，且在13個半年度中有7次為淨賣匯。

央行於2025年11月14日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據(落後一季發布)。

央行則是說明，有關我國資本管理及總體審慎措施：

台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場(OTC)金融產品之比例不得超過其匯入資金之30%，並將此限制應用於反向ETF(Inverse ETFs)；因為外國投資人可能透過反向ETF來對沖ETF部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。

央行的結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，該措施抑制了境內對新台幣匯率的炒作行為。

主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，以發展本地資產管理業務。相關改革若順利推動，可能會增加居民和非居民之資金流入。

2025年12月金融監督管理委員會採納了壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業之風險。

