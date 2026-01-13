美國將對伊朗出手？國務院要求僑民立刻離境

伊朗德黑蘭市區有示威者縱火燒車抗爭。路透社



美總統川普週二（1/13）對伊朗示威民眾喊話，鼓勵繼續抗爭並聲稱「援助已經在路上了」。美國國務院隨後發布通告，要求當地僑民立刻離境。

美國國務院週二對所有身處伊朗的僑民發布通知，要求立刻前往鄰國避難。通知上說：「美國公民應該立刻離開伊朗，考慮離境前往土耳其或亞美尼亞，如此才能安全。」

伊朗全國近來爆發大規模反政府示威抗爭，引起德黑蘭當局血腥鎮壓。一名伊朗官員證實，已有約兩千人死亡，此為伊朗官方首度證實死亡人數。

總部位於美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）則表示，當地死亡人數已逾2400人，另有約1.8萬人遭到逮捕。有消息指出，伊朗將於週三（1/14）展開處決行動

川普週二接受CBS訪問時警告，如果伊朗政府處決示威者，他將採取「非常嚴厲舉動」，但川普並未多做說明。

川普週二稍早在自家的社群平台Truth Social發文寫說：「伊朗的愛國者們，繼續抗爭，接管你們國家的各個機構！把施虐者與殺手的名字記下來，他們將付出慘重的代價。」他在發文中表示，除非伊朗政府停止殺戮，否則將取消任何美方與伊朗官員的會談，還強調「援助已經在路上了」!

德黑蘭當局則是指控美國和以色列幕後煽動反政府示威，痛批川普和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是殺害伊朗人民的「主要兇手」。

伊朗這波反政府示威由去年12月28日爆發，當時的這場抗議貨幣貶值行動很快擴大成要求推翻神權政府的全國性抗爭。伊朗政府則是對示威群眾進行鎮壓。目前尚未出現菁英階層內部分裂跡象。

更多太報報導

