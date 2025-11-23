美國將對委內瑞拉發動新措施 多家航空公司取消航班

2025年11月13日，一架B-52轟炸機和數架F/A-18E/F超級大黃蜂戰在美國航空母艦福特號上方，福特號打擊群正前往加勒比海。路透社



美國近期以打擊毒品販運為由，在委內瑞拉週邊加大襲擊。路透社得到美方4名官員匿名透露消息，美方將在未來幾天啟動對付委內瑞拉的新階段；同時，美國聯邦航空總署（FAA）也警告各航空公司，稱委內瑞拉領空有潛在危險，目前至少4家航空公司已取消從委內瑞拉出發的航班。

路透社22日報導，匿名透露消息的官員們表示，下一階段的秘密行動可能是回應委內瑞拉獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）準備發動的抵抗措施，其中2人表示，選項之一就是推翻馬杜洛；另1人則語帶保留地說，不排除任何可能性。

美國先前指責馬杜洛是販毒集團「太陽組織」（Cartel de los Soles）幕後主使者，馬杜洛否認。透露消息的官員說，美方可能在24日宣布將太陽組織列為外國恐怖組織；美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週已表示，把太陽組織列為恐怖份子，可以讓美方增添許多「新選項」。

目前不確定美方下一步行動的具體時間和規模。不過，本週日（11/23）就是馬杜洛的63歲生日，很適合送大禮；這個2013年起掌權的獨裁者，週六在首都卡拉卡斯出席了一場電視劇首映會，而這部劇就是根據他的生平事蹟改編。美國在曾8月時提高懸賞金至5000萬美元，徵求可以抓捕馬杜洛的線索。

2025年11月21日，委內瑞拉總統馬杜洛在首都卡拉卡斯觀看學生節遊行。路透社

航空公司取消航班，軍事行動規模擴大？

美國聯邦航空總署21日警告，委國領空和周邊安全狀況惡化、軍事活動加劇，對所有高度的飛行器都構成風險。之後，葡萄牙航空（TAP Air Portugal ）、巴西高爾航空（Gol）、哥倫比亞哥倫比亞航空公司（Avianca）陸續宣布自22日起取消從委國首都卡拉卡斯（Caracas）起飛的航班；西班牙伊比利航空（ Iberia）則宣布24日起無限期取消航班，直到另行通知。

美軍在加勒比海的軍事集結已經數月，包含派全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）和7艘軍艦、1艘核潛艦前往該水域，川普也授權美國中情局（CIA）在委內瑞拉秘密行動。自9月以來，美軍對疑似運毒船發動至少21次襲擊，造成至少83死。

殺雞焉用牛刀，若是要打擊運毒船，上述火力集結遠遠超出實際需要。委內瑞拉受到美國制裁，軍隊缺乏訓練、薪資低、裝備老舊、軍糧不足，還得由部隊指揮官親自和地方食品廠商協調供糧。

委內瑞拉軍力遠落後於美國，因此不大可能正面對抗。馬杜洛考慮的是美軍登陸後的游擊戰，他稱之為「長期抵抗」，近期在國營電視台上大力向民眾灌輸這個概念。

