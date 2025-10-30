美國將恢復核武測試 俄國揚言採取相應行動
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普在昨（30日）於韓國釜山會晤中國國家主席習近平之前，突然在社群平台發文，聲稱美國雖然擁有最多的核武數量，但鑑於俄羅斯、中國緊追其後，還將於5年內趕上美國，他已指示戰爭部（即國防部、五角大廈）恢復核武試驗，被認為是在給中國下馬威。至於同樣被點名的俄國則揚言採取相應行動。
根據《CNN》報導，川普此一宣布，意味著美國在時隔33年後，又將恢復核試，這甚至讓川普的許多顧問都措手不及，而且歷史上，維護和測試美國核武庫的是能源部、並非國防部。
部分官員表示，川普此舉，可能是受到俄國近期接連測試具核能力並採用核動力的超級魚雷「海神」（Poseidon）、「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈並取得成功一事影響。然而，即便如此，這些飛彈和魚雷的存在早已為人所知，而且測試內容並未涉及核爆。
報導指出，雖然中國一直在迅速擴充其核武庫，但它跟俄羅斯皆已數十年未從事核武的爆炸性試驗，因此也有美方官員擔心，這反而會使中國變相受益，因為這可能給中國恢復核爆測試開綠燈，其獲益將遠超其他國家：「美國現在沒有這麼做的技術理由，但對中國而言，這在技術上可以提升其能力。」
美國副總統范斯（JD Vance）則緩頰稱，測試美國核武器庫，對於確保國家安全至關重要： 「我們擁有龐大的核武庫，俄羅斯跟中國也有，有時候你必須進行測試，以確保它能夠正常運作。需要說清楚的是，我們知道它確實能夠發揮作用，但必須持續不斷維護，總統只是想確保我們做到這一點。」
來自俄羅斯的警告
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應，俄羅斯希望有關「海燕」和「海神」測試的正確資訊，已經傳達給了川普總統，它們與核試沒有任何關係。
培斯科夫還說，俄羅斯不知道目前有任何國家在進行核試驗，也不認為川普的言論會引發新一輪核武軍備競賽，但就像俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）屢次警告的那樣，若有國家違反《全面禁止核試驗條約》，俄羅斯將採取相應行動。
據《路透社》指出，後蘇聯時代的俄羅斯還未進行過核武試驗，前蘇聯最後一次相關測試是在1990年，美國是1992年，中國則是1996年。
中國外交部則在同一天的記者會上表示，希望美國切實遵守全面禁止核試驗條約的義務，以及暫停核試驗的承諾，採取實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。
