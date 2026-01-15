美國將暫停俄羅斯、泰國等75國簽證辦理 1/21實施

美國國務院14日宣布，將暫停75國訪客的簽證辦理，意在打擊「可能依賴公共福利」的移民。國務院未公布75國名單，但根據《華盛頓郵報」》及福斯新聞報導，索馬利亞、俄羅斯、伊朗、阿富汗、巴西及泰國榜上有名。這項暫停措施將於1月21日開始實施。

美國國務院14日宣布，將暫停75國訪客的簽證辦理，意在打擊「可能依賴公共福利」的移民。（示意圖／Getty Images）

國務院於社群媒體X表示，「美國國務院將暫停75個國家的移民簽證審理，這些國家的移民以令人無法接受的比例，使用美國人民的社會福利。這項凍結措施將持續生效，直到美國能確保新的移民不會從美國人民身上攫取財富為止」。

除了前述的泰國外，《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述美國官員指出，名單還包括柬埔寨、寮國、蒙古及尼泊爾等亞洲國家。

這項消息最早由福斯新聞（Fox News）援引國務院備忘錄披露。報導指出，這項措施將於1月21日上路。

《時代雜誌》（TIME）則說，新規不適用旅遊簽證、商務簽證或非移民簽證申請。

這幾個月來，國務院持續強化限制移民的措施，尤其針對總統川普（Donald Trump）認為危及國家安全的國家。去年11月，一名阿富汗籍人士在白宮附近發動槍擊，造成一名國民兵喪生後，美國政府擴大對39個國家公民實施的全面或部分入境禁令。

美國政府也同時暫停19個非歐洲國家的移民所提交的移民申請，包括綠卡和美國公民身分處理。

自1月上任以來，川普持續推動強硬移民政策，包括大規模遣返、撤銷簽證與綠卡，以及審查移民的社群媒體發言與過往言論。

川普也抱怨移民消耗公共資源。然而，《華盛頓郵報》報導，研究顯示移民的勞動力有益美國經濟。而川普近期聚焦明尼蘇達州，因當地托兒業者涉嫌非法領取數百萬美元的聯邦經費。

目前，聯邦及州政府正在對明尼蘇達州運作的14個社會安全計畫進行詐欺調查，範圍涉及兒童營養、住房和自閉症援助。

明尼蘇達聯邦檢察官辦公室表示，在相關詐欺調查中的92名被告中，有82人是索馬利亞裔美國人。川普因此指控索馬利亞裔移民，並於上月內閣會議上說，他不希望索馬利亞裔移民進入美國，甚至以「垃圾」一詞形容他們。

移民權益團體強烈抨擊簽證新規，指川普政府正試圖以更嚴苛的措施取代原規定，使得可能依賴醫療或食品等各類福利的移民被拒發簽證。

不過《華盛頓郵報》指出，實際上無證移民，甚至許多合法移民都無法享受大多數聯邦福利。