美國將正式退出世衛！外交部揭對台影響：推案宗旨、目標沒變

美國總統川普簽署行政命令，退出世界衛生組織WHO等超過60個國際組織，是否影響到台灣今年參加世衛大會的推案，受到關注。外交部今（13）日表示，雖然美國宣布退出WHO，但台灣還是會跟美國、友邦、其他理念相近國家繼續合作推案，「宗旨跟目標沒變」，希望爭取受邀以觀察員身分回到世衛大會，也能完整參與各項會議機制跟活動。

外交部今天舉行例行記者會，針對美國退出世衛是否影響到台灣，外交部國際組織司長孫儉元說明，台灣爭取參加世衛很多年了，長期獲得很多友邦以及理念相近國家支持。

孫儉元表示，雖然美國宣布退出，並且即將正式退出，但美方在多個場合重申對台灣國際參與的支持，且川普上任後曾經13度以各種方式對外表達，對台灣國際參與的支持，其他理念相近國家和友邦支持的力道也是有增無減。

孫儉元指出，雖然美國宣布退出WHO，但台灣還是會跟美國、友邦、其他理念相近國家繼續合作推案，「宗旨跟目標沒變」，希望爭取受邀以觀察員身分回到世衛大會，也能完整參與各項會議機制跟活動。他強調，這不但攸關台灣2300萬人衛生安全，且台灣能做出貢獻，並在醫衛扮演領導角色，相信全世界都能夠受惠。

