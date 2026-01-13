美國將正式退出WHO 外交部：爭取以觀察員身分參與世界衛生大會

外交部國際組織司司長孫儉元。 圖：翻攝自外交部YT

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令退出世界衛生組織（WHO），並將於1月22日生效。對此，外交部今（13）日表示，宗旨跟目標沒變，希望爭取受邀以觀察員身分回到世界衛生大會，也能完整參與各項會議機制跟活動。

外交部今上午召開例行記者會，外交部國際組織司長孫儉元受訪表示，台灣爭取參加WHO很多年，長期獲得很多友邦以及理念相近國家支持。他說，雖然美國宣布退出，並且即將正式退出，但美方在多個場合重申對台灣國際參與的支持，且川普上任後曾經13度以各種方式對外表達，支持台灣國際參與，且其他理念相近國家和友邦支持的力道也是有增無減。

孫儉元指出，雖然美國宣布退出WHO，但台灣還是會跟美國、友邦、其他理念相近國家繼續合作推案，宗旨跟目標沒變，希望爭取受邀以觀察員身分回到世衛大會，也能完整參與各項會議機制跟活動。他說，這不但攸關台灣2300萬人衛生安全，且台灣能做出貢獻，並在醫衛扮演領導角色，相信全世界都能夠受惠。

另針對今年的APEC資深官員會議，孫儉元則說，今年由於農曆過年，第一次APEC資深官員會議比較早召開，將於2月1日至10日舉行。他說，我國作為APEC的完全會員，一向是積極參與，所以即使今年是中國辦會，目標仍沒有改變，還是會做各項準備，積極參與APEC今年的各項會議。

孫儉元表示，目標除了提升在APEC能見度外，也希望在相關議題能跟其他會員交流，甚至扮演領導角色。他說，首要目標是平等參與，第二則是會確保與會人員人身安全，已經跟各方做密切溝通協調，希望中國作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例跟實踐，還有APEC相關規定，平等對待台灣，確保我國與會人員人身安全。

媒體追問，是否能確保會收到簽證？孫儉元回應，去年12月有到中國深圳開第一次的非正式資深官員會議，這一年來跟各方針對入境中國安排做了很多溝通協商，目前有一個模式，但不方便說明。他說，去年12月進去中國沒有受到打壓，入境跟出境都安全順利。

