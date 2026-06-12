美國將派駐核潛艦至澳洲 澳防長：AUKUS協議進行中

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天（12日）表示，美國海軍將在今年向澳洲部署一支核潛艦中隊，此舉表明「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）正按部就班進行中。

法新社報導，根據「澳英美三方安全夥伴關係」協議，這4艘美軍潛艦將從明年起在澳洲西岸外海協調輪防。由美國第3潛艦中隊（Submarine Squadron 3）負責潛艦運作，澳洲及英國人員共同協作。

馬勒斯表示，這支美國核潛艦中隊將協助培訓澳洲人員，奠定澳洲未來擁有自己核潛艦的基礎。隨著美軍核潛艦的到來，也表明了AUKUS協議「正按部就班進行中」。

廣告 廣告

美國官員曾表示，這座位於澳洲伯斯（Perth）附近的基地能讓其海軍更靠近南海。在台灣海峽情勢持續緊張之際，南海的戰略地位也水漲船高。

AUKUS協議是澳洲史上最昂貴的國防計畫。根據協議，坎培拉當局將從2032年起向美國採購3艘二手潛艦，並計畫與英國共同打造新級別的核潛艦。

不過，該協議也引發外界質疑。在美國與英國建造潛艦速度緩慢的情況下，澳洲能否在2040年前順利取得所需的潛艦戰力仍充滿變數。 (編輯:柳向華)