美國將派ICE移民執法人員前往冬奧，引發義大利不滿

明尼阿波利斯的事件震驚了義大利民眾 [Roberto Schmidt/Getty Images]

近日有人員牽涉明尼阿波利斯致命槍擊事件的美國移民部門表示，將派遣執法人員前往義大利，協助美方在2月6日開幕的冬季奧運會期間進行安全作業。

相關報導引發義大利的憤怒和警戒，多個美國政府部門其後亦證實，隸屬於美國移民與海關執法局（ICE）的單位將參與此次任務。

米蘭市長貝佩・薩拉（Beppe Sala）週二接受義大利電台訪問時直言：「這是一支殺人的民兵……他們當然不受米蘭歡迎。」

義大利外長安東尼奧・塔亞尼（Antonio Tajani）為緩和緊張情勢而向媒體表示：「又不是（納粹）黨衛軍要來。」

塔亞尼是在大屠殺紀念日相關活動的場邊作出有關回應，現場亦有三位猶太人大屠殺倖存者出席。

大型國際賽事中，美國由國土安全部（DHS）及其他國內執法機構提供安全協助並不罕見。

美國由國土安全部也強調：「奧運期間的所有安全行動均由義大利當局全權指揮和管理。」

塔亞尼在週二（1月27日）表示，ICE人員不會出現在義大利街頭，執勤的將只有義大利警察、憲兵（Carabinieri）與財政警察（Guardia di Finanza）。

義大利內政部其後補充，美國會在米蘭領事館設置一間「行動室」（operations room），屆時各相關美國機構會在奧運期間將於該處運作。

美國駐羅馬大使館消息人士亦向義大利媒體說明，多個美國聯邦機構曾在以往奧運中協助安全工作，但目前尚不清楚ICE過去是否曾參與。

美國官員表示，ICE下屬的國土安全調查處（HSI）的角色將「僅限支援性質——與外交安全局和義大利當局合作，辨識並降低跨國犯罪組織帶來的風險」。

國土安全部發言人特麗莎・麥克勞克林（Tricia McLaughlin）強調，有關機構「顯然」不會在美國境外執行移民執法任務。

塔亞尼也向記者強調，此次前往義大利的ICE人員並非「那些全副武裝、戴著面罩的特工……他們是因負責反恐業務才會來的」。

米蘭-科爾蒂納冬奧會將在2月6-22日舉行 [Piero CRUCIATTI/AFP]

義大利內政部長馬泰奧・潘泰多西（Matteo Piantedosi）起初似乎並不知情ICE特工將抵達米蘭—科爾蒂納冬奧，並表示即便他們來了，各國代表團也能自行決定要由誰提供安全維護，「我看不出有什麼問題，這很正常。」

但隨著明尼阿波利斯槍擊事件影片擴散，義大利民間對「曾造成這些事件的美國聯邦機構竟可能出現在義大利街頭」的強烈反彈也迅速升高。

一名ICE特工於1月7日在明尼阿波利斯街頭槍殺蕾妮・妮可・古德（Renee Nicole Good），引發全美抗議。

而在亞歷克斯・普雷蒂（Alex Pretti）於週六早上遭美國邊境巡邏隊射殺後，義大利公共廣播集團RAI的兩名記者在採訪ICE行動時，竟遭到ICE人員威脅。

RAI的報導顯示，一名特工警告攝影團隊，如果繼續拍攝，就會砸爛他們的車窗。

倫巴底大區長阿提利奧・豐塔納（Attilio Fontana）試圖平息輿論，稱ICE特工前來義大利的目的是保護美國副總統 JD・萬斯（JD Vance）與國務卿馬可・盧比奧（Marco Rubio）。

然而，義大利總理梅洛尼的反對者，如「五星運動」的議員芭芭拉・佛羅利迪亞（Barbara Floridia）等就警告稱，政府若持續保持沉默，只會「再一次證明對特朗普的軟弱與屈從」。

內政部長此後態度更強硬，週一明確表示：「ICE 絕對不會在義大利本土執行任務。」

他說，美方從未提供具體的安全人員名單，且安全由義大利國家負責保障。

米蘭的中左翼市長薩拉仍然不買帳。

他向RTL電台表示：「我認為（ICE 特工）不應來義大利，因為他們無法確保遵循我們民主的安全保障模式。」