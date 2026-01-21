美國將裁減北約機構約200職位 情報、海軍與特戰司令部都在內



路透社20日報導，3位知情人士本週表示，美國總統川普政府已向部分歐洲首都通報，將從北約負責監督和規劃聯盟軍事與情報行動的機構中裁撤約200個職位，但沒有說明為何美方如此決策。

美軍削減200職位 哪些機構受影響？

消息人士透露，預計受影響的機構包括位於英國的北約資訊匯合中心（NATO Intelligence Fusion Centre），以及位於布魯塞爾的盟軍特種作戰司令部（Allied Special Operations Forces Command）；位於葡萄牙、負責部分海上行動的北約海軍打擊與支援部隊（STRIKFORNATO）也將裁減，此外還有其他類似的北約機構。

與駐歐美軍規模相比，這些變化微不足道，也不一定意味著美國正大規模撤離歐陸。目前約有8萬名美軍官兵駐紮在歐洲，其中近一半在德國。然而，在川普試圖從丹麥手中奪取格陵蘭而高度緊張的背景下，這些舉措仍可能加劇歐洲對歐美聯盟未來的焦慮。

當被問及此事時，一位北約官員表示，美國人員異動並不罕見，而且美國在歐洲的存在規模比多年來都要大：「北約和美國當局正就我們的整體態勢保持密切聯繫，以確保北約保有強大的能力來威懾與防衛。」

美軍遇退不補 川普視北約為威脅

一位消息人士稱，約有400名美軍官兵駐紮在這些將被裁減的單位中，這意味著在受影響的北約機構中，美軍總數將減少近一半。美國大多數情況下不會召回現役軍人回到原崗位，而是在他們離任後不予補充替代人員。

川普在第一任期內曾著名地威脅要退出北約，並在競選期間表示，他會鼓勵俄羅斯總統普丁對那些沒有支付應有國防費用的北約成員發動攻擊。川普20日轉發了另一位用戶在社群媒體上發布的貼文，該貼文將北約視為對美國的威脅，並將中國和俄羅斯描述為「假想敵」。

