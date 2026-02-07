美國將開始繳納積欠聯合國會費 強調有必要加速改革腳步

積欠最多聯合國會費的美國，將開始繳納拖欠已久的款項，解除該機構燃眉之急，但同時也傳達出聯合國必須加速改革的態度。（資料照片／美聯社）



在聯合國秘書長古特瑞斯揭露包括美國在內等許多成員積欠會費，導致機構正面臨嚴峻財務危機之後，華府準備開始繳納拖欠的款項，但是美國駐聯合國大使也強調推動改革的重要性，使聯合國具有因應世局變遷的能力。

路透報導指出，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）日前公開表示，這個由全球193個國家所組成的機構，由於會費遭到各國拖欠，因此正在面臨「迫在眉睫的財政崩潰風險」，且以美國所積欠的金額最多。

美駐聯合國大使證實 數週內開始償付積欠會費

對此，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）6日在受訪時，表示美方計畫在數週之內，開始支付此前積欠的款項，但目前金額尚未確定；同時，瓦爾茲也強調聯合國持續推動改革的必要性，談及古特瑞斯進行架構調整與組織改造的努力時，傳達了美方稱許的立場，不過他認為改革的速度有必要加快。

瓦爾茲指出古特瑞斯進行組織精簡「的確是重要的一步」，不過「我希望秘書長能在任期的首年或是第2年，而不是就任9年之後才達成這樣的目標」，並且認為聯合國必須重新聚焦於維護全球和平與安全。

美國積欠會費情形始終存在 川普任內金額急遽增加

報導表示，根據聯合國官員統計，美國拖欠聯合國的一般性規費，達到聯合國運作經費的95%以上，截至本月初總額累計達到21.9億美元（約691.82億元新台幣），此外，美國尚未繳交、用於聯合國過往與當前維和行動的費用也高達24億美元（約758.16億元新台幣），另外還有聯合國法律機構4360萬美元（約13.77億元新台幣）的維持費用。

聯合國官員表示，美國去年並未繳交8.27億美元的一般性規費，也尚未支付今年的7.67億美元規費，雖然美國積欠聯合國運作經費的歷史長達數十年，不過報導指出，在高喊「美國優先」、揚棄多邊主義的川普（Donald Trump）任內，積欠的金額正在大幅增加。

