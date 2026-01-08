美國將「實際掌控」委內瑞拉多年？川普親曝抓捕馬杜洛細節，曾擔心行動失敗自己變卡特第二

美國總統川普（Donald Trump）在台北時間8日晚間，接受《紐約時報》（New York Times）專訪時表示，他預期美國、將在未來多年內「實際掌控」委內瑞拉這片土地，並從其龐大的石油儲備中擴大進行開採獲利。同時川普還堅信，該國現在的臨時政府，會向美國提供一切「我們認為必要的一切」。

當《紐時》記者問到、華府計畫對這個南美國家，進行直接監管多久長時間，川普並未給出明確期限，對於記者給出的三個月、六個月、一年，還是更久的選項，川普表示，他認為「時間會更長！」

整段長達2個多小時的訪談中，川普不斷強調，馬杜洛（Nicolás Maduro）昔日的親信、原副總統所組成的政府，會滿足美國重建委內瑞拉的所有要求和方式，「我們會以一種有利可圖的方式，重建這個國家，我們會使用石油，也會取得石油。試圖壓低油價，同時也會把資金提供給委內瑞拉，畢竟他們非常需要這些錢。」

在訪談中，川普同時還談及多項議題，像是在明尼阿波利斯發生的ICE官員致命槍擊案、移民政策、俄烏戰爭、格陵蘭與北約、他個人的健康狀況，以及白宮進一步翻修的施工計畫。

當《紐約時報》進一步追問，為何承認由馬杜洛副手羅德里奎斯（Delcy Rodríguez）接掌委內瑞拉，而不是支持在2024年大選擊敗馬杜洛、並獲得2025諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多（María Corina Machado）時，川普直接忽略問題拒絕答覆。

2018年5月24日，委內瑞拉總統馬杜洛、時任制憲國民議會主席德爾希・羅德里格斯（左）和第一夫人弗洛雷斯抵達國民議會時揮手致意。（美聯社）

在他看來，只要國務卿魯比歐（Marco Rubio）能持續和委內瑞拉政府搭上線，同時維持溝通聯繫，這就已經足夠。

川普也沒有針對委內瑞拉接下來，什麼時候會重新舉行民主選舉，給出任何明確承諾。該國在1999年強人總統查維茲（Hugo Chávez）上台前，一直維持長時間良好的民主政治傳統。

與哥倫比亞總統通話

就在《紐約時報》專訪準備開始前，川普突然在橢圓形辦公室接到電話，是來自哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）的來電。電話結束後，川普向現場記者表示，佩特羅是為了解釋、哥倫比亞鄉村的製毒問題，而他也邀請佩特羅造訪華府。川普還非常自豪地表示，他相信、這次對馬杜洛採取的「斬首行動」，已成功對該區域內其他領袖產生震懾效果。

當談到突襲加拉加斯、逮捕馬杜洛與妻子西莉亞（Cilia Flores）的行動，川普非常得意，總統表示，自己是全程追蹤該行動的訓練過程，甚至透露軍方在肯塔基州某軍事設施內，搭建一座等比例還原的建築複製品，讓特戰部隊可以提前熟悉地形，減少犯錯的機率。

悼念數十名遭美軍空襲殉職同袍的委內瑞拉軍隊。（美聯社）

而隨著斬首行動開始，川普坦言、自己確實曾擔心過，會演變成像是「吉米・卡特（Jimmy Carter）那年的災難」，這邊指的是1980年伊朗營救人質行動失敗、還導致直升機相撞的慘劇，該醜聞直接重創卡特聲譽，並讓他最終無法贏得連任選舉。

三角洲部隊成功完成使命，讓川普能在訪談中高談闊論，甚至還話鋒一轉，再次把話題移到拜登（Joe Biden）政府的軍事失誤，包含阿富汗撤軍過程，造成13名美軍死亡的混亂局面。

2007年12月18日，時任委內瑞拉總統查維茲與外交部長馬杜洛交談。（美聯社）

當記者問到石油時，川普表示、自己只不過是把美國「被搶走」的石油拿回來而已，總統所指的是當查維茲上台後，當時的委內瑞拉政府、強行將美國石油公司興建的煉油和開採設施國有化一事。而他也表示，希望未來某天能親自造訪委內瑞拉，「我想，總有一天那邊會是安全的！」

