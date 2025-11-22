美國對中不再從容 台灣須清醒
如果說冷戰時期的美國是自信滿滿的「老大哥」，那麼現在的美國面對中國挑戰時，似乎失去了原本的從容，而多了深層的焦慮。美中互動明顯出現變化，從近期華府對台政策釋出矛盾訊號，以及北京展現的戰略定力可以看出端倪。
近期華府對台政策的操作透露不尋常氣氛。一方面，AIT處長谷立言公開表示美國「致力維護台海和平穩定、支持兩岸對話」，這番話顯然不是隨口說說，而是為了配合川普期待在明年春季赴中進行國是訪問所做的鋪墊。為了讓川普能順利與習近平坐下來「交易」，美方必須先在台海問題降溫，移除可能的引爆點。
令人錯愕的是，美國國會轄下的美中經濟與安全檢討委員會卻提出不尋常的建議：要求台灣出資協助修繕菲律賓境內的美軍基地，理由竟是這樣的決定有助確保台灣安全。
這兩種策略同時在華府討論，反映美國當前的戰略困窘。過去的美國一手拿巨棒，一手給胡蘿蔔，游刃有餘操作兩手策略維持國際秩序；現在卻像想維持老大姿態跟對手談判，卻找小弟付錢來展示威嚇力量。這種既要兩岸對話以免壞了川普的好事，又要台灣掏錢幫美國養基地的做法，失去大國外交的邏輯一致性。不僅顯示川普的外交團隊缺乏傳統專業的細膩度，也反映交易型思維主導外交後的短視與粗糙。
相較美國混亂的對台政策，北京繼續忽視台灣的執政黨，針對民間進行交流，按照自身步伐前進。為什麼？因為北京已經對川普的執政思維有了完整的掌握。
首先，北京很清楚在川普的計算裡，台灣從來不是如同以色列或沙烏地阿拉伯那樣具有特殊情感連結的「核心盟友」，而是一個好用的談判條件。川普之所以不棄台，並非基於對民主價值的堅持，而是基於個人顏面。作為極度在乎「贏家」形象的領袖，川普絕不能容忍任內「失去台灣」，這對他的歷史定位將是毀滅性的打擊。確保台海不要有戰爭，是他對台政策的底線。北京深知這一點，因此只要在面子上給足川普，在採購上滿足美國保守選民的利益，就能在台灣問題上換取美方讓出空間。
其次，川普對全球大打關稅戰，強調美國利益優先的做法，等於送給北京一份大禮。當美國要求台灣讓出半導體產業，甚至呼籲出資建設美軍基地，北京甚至不需要發動任何認知作戰，美國自己就創造了最強的「疑美論」基礎。台灣民眾不分黨派，恐怕都很難接受「稅金被用來幫美國修營房」的邏輯。
美國之所以在外交策略如此進退失據，甚至不惜對盟友進行極限施壓，其根源不僅僅是外交專業的缺失，更來自於對未來科技發展優勢流失的深沉焦慮。近年各項數據顯示，中國在科研實力與人才儲備上絕對不容小覷。從材料科學到AI算法，中國的研發投入與產出正以驚人速度追趕甚至超越。
川普時代的美國，因對霸權地位的不安全感，導致對外政策充滿交易性與掠奪性。這解釋了為何美國一方面需要兩岸對話來爭取戰略緩衝，另方面又急切地要求台灣分攤軍費甚至輸出人才。
對台灣而言，這是一個必須清醒的時刻。不能繼續抱持美國對台友好就能帶來安全的幻想，而必須看懂台美關係背後的支撐不再是民主價值，而是價格標籤。台灣要付出的安全代價，隨著美國自信心的下降而被迫加碼。在川普尋求與北京達成協議的情況下，台灣的安全唯有靠自己看清局勢，在配合美國及與北京溝通之間，只有靠自己找到平衡，才可能在夾縫中延續生存。（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）
