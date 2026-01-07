美國對中國的策略已從「全面競爭」轉向「系統性切割」與「前沿圍堵–台灣角色扮演



A. 2026 年 的地緣政治格局下，美國對中國的策略已從「全面競爭」轉向「系統性切割」與「前沿圍堵」。針對中國試圖突破第一島鏈的軍事壓迫，以及韓國政局轉向（李在明總統執政後的曖昧態度），美國採取的處理機制如下：

應對中國突破「第一島鏈」：從定點防禦轉向「韌性封鎖」

針對中國頻繁在台灣與日本周邊進行演習，美國已啟動 2026 年版「印太拒止戰略」：

駐日美軍的全面戰鬥化： 美國已將駐沖繩（琉球）的陸戰隊改組為「陸戰隊濱海團（MLR）」，配備反艦飛彈，能在演習第一時間分散部署於日本西南諸島，形成「移動堡壘」封鎖解放軍出海口，使中國的演習難以演變為實質封鎖。

台灣的「不對稱堡壘」化： 美國加快交付烏克蘭戰爭後改良的無人機群與機動飛彈系統。2026 年，美國在台不再僅強調傳統戰機與船艦，而是強化通訊韌性（如星鏈計畫的替代方案）與城市生存力，將台灣轉變為一個中方無法輕易「消化」的軍事刺蝟。

常態化聯合巡邏： 美國聯合日本、澳洲甚至菲律賓，在台灣海峽與巴士海峽實施「航行自由」常態化，並將其升級為多國聯合監控，使中國的軍事演習面臨多國監視壓力。

應對韓國李在明總統的曖昧態度：壓力與誘因並進

2026 年，韓國在李在明領導下試圖在美中之間尋求「平衡」，這對美國的第一島鏈戰略構成重大漏洞。美國的因應策略為：

安全掛鉤與科技制裁： 美國明確警告首爾，若韓國在軍事技術上向中國靠攏，或在台海問題上拒絕配合北約化防務，美國將限製韓國半導體業（如三星、SK海力士）獲取美製核心設備與技術的權限。

繞過首爾的「美日菲」中軸： 若韓國持續曖昧，美國會轉而加強「美日菲」三角（JAKS）的穩定，將防禦重心南移。透過邊緣化韓國在印太戰略中的決策權，施壓韓國國內保守派與企業界，進而對李在明政府產生內部壓力。

核保護傘的談判籌碼： 美國利用「華盛頓宣言」下的核諮商小組（NCG）作為誘餌，要求韓國必須在台海與南海問題上表態，否則將推遲或削減對韓的延伸威懾保障。

美國重整國際秩序的戰略邏輯：2026 年的觀察

美國目前的行動反映了「唐羅主義」與印太戰略的結合：

斬斷中國的外部結盟： 美國透過經濟誘因（如「印太經濟架構」IPEF 的實質化）與軍事恐嚇，強迫第三方國家在關鍵產業鏈中「去中國化」。

實力展示與秩序重建： 美國不再追求建立全球性的民主聯盟，而是傾向於「功能性的小多邊主義」（如 AUKUS, Quad）。2026 年初對委內瑞拉的軍事介入（唐羅主義的實踐），本質上是向中俄展示：美國有能力且願意在其核心利益區（西半球）及前線（第一島鏈）採取單邊行動。

總結：

2026 年的美國正處於「收縮中求爆發」的狀態。美國透過減少在歐洲與中東的直接行政負擔，將所有「暴力資源」集中在第一島鏈與西半球。對於日本與台灣，美國將提供最強力的軍事背書；對於韓國的動搖，美國則採取「利誘與威脅並存」的現實主義手段。這是一個以美國實力為基準，而非以國際共識為基準的新秩序時代。



B. 2026 年美國全球戰略轉型 --整合了「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的實踐、第一島鏈的防禦重構，以及對歐亞盟友責任轉移的細部執行方案。

重塑霸權邊界與實力秩序

戰略總綱：從「全球警察」到「區域霸權控制者」

在 2026 年的國際變局下，美國面臨冷戰後最強大的挑戰者——中國的系統性競爭。過去三十年的「普世秩序」已難以為繼。美國必須採取「戰略收縮以換取打擊強度」的方針，將全球資源重新配置於兩個核心重心：西半球（後院）與第一島鏈（前哨）。

核心哲學：唐羅主義（Donroe Doctrine）的實踐

新時代的門羅主義（唐羅主義）不再僅是防禦性的不干涉，而是主動性排他。美國必須確保西半球無任何敵對勢力（中、俄、伊）的軍事與經濟基礎設施。這要求美國以「超級實力」重新定義規則，而非受制於多邊組織的遲緩共識。

國家戰略的規劃涉及對全球地緣政治環境、國家核心利益、盟友關係及潛在挑戰的深入分析。一份全面的戰略文件需要考量多個層面，以確保國家在複雜的國際格局中維持安全與促進繁榮。以下是撰寫這類戰略文件的關鍵要素和考慮方向：

評估當前國際環境

地緣政治趨勢： 分析全球主要力量的興衰、區域衝突的演變、以及國際組織的有效性。

經濟互賴與競爭： 評估全球經濟鏈、貿易流動、以及主要經濟體之間的競爭關係。

技術變革： 考量人工智能、網絡安全、生物技術等新興技術對國家安全和經濟的影響。

跨國挑戰： 關注氣候變化、大流行病、恐怖主義和非法移民等問題。

界定國家核心利益

國家安全： 保護國家領土完整、人民生命財產安全以及關鍵基礎設施。

經濟利益： 確保貿易暢通、促進經濟增長、維護金融穩定以及獲取戰略資源。

價值觀與影響力： 推廣國家所重視的價值觀、維護國際規則秩序以及增強國家軟實力。

分析現有戰略與政策的有效性

回顧過去戰略的成效： 評估以往政策是否達到了預期目標，並分析其優缺點。

識別差距與不足： 找出當前戰略在應對新挑戰和保護國家利益方面的不足之處。

提出未來戰略目標與優先事項

設定清晰的目標： 確立未來數年或數十年內國家希望實現的具體目標。

確定優先領域： 在眾多挑戰和利益中，識別出需要優先投入資源和關注的領域。

發展具體行動方案

外交策略： 如何利用多邊和雙邊外交、建立和強化盟友關係、以及參與國際談判。

國防策略： 規劃軍事現代化、兵力部署、聯盟合作以及應對潛在威脅的方案。

經濟策略： 如何調整貿易政策、投資策略、產業扶持以及應對經濟競爭。

情報與安全： 加強情報收集與分析能力、網絡安全防禦以及反恐措施。

國內政策支持： 如何動員國內資源、爭取民意支持以及協調不同政府部門的行動。

資源配置與評估機制

預算規劃： 合理分配財政資源以支持戰略目標的實現。

績效評估： 建立機制定期評估戰略執行的進度與成效，並根據需要進行調整。



C. 2026 年美國全球戰略行動指南：實力秩序的重塑與執行

執行週期： 2026 年 － 2030 年

第一章：西半球絕對主權之鞏固——「唐羅主義」的實踐

目標： 徹底消除中俄在美洲的戰略支點，建立排他性的經濟與安全區塊。

1.1 加強區域合作與夥伴關係

深化雙邊與多邊對話： 積極與加拿大、墨西哥以及拉美和加勒比海國家建立更緊密的政治對話機制。透過定期高層會議和工作組，協調應對共同挑戰，如氣候變遷、移民和跨境犯罪。

支持區域經濟整合： 推動美洲國家之間的貿易協定和經濟合作框架，降低貿易壁壘，促進投資和經濟增長。鼓勵美國企業參與區域發展項目，創造互利共贏的夥伴關係。

1.2 促進可持續發展與人文交流

投資綠色能源與基礎設施： 與區域國家合作，推動綠色能源項目和基礎設施建設，提升區域韌性。提供技術援助和資金支持，幫助這些國家實現可持續發展目標。

擴大人文交流與教育合作： 增加文化交流項目、學生獎學金和研究合作，增進相互理解和信任。支持公民社會組織在區域內的活動，促進民主價值觀和人權。

第二章：歐洲與中東的夥伴關係強化——共同應對全球挑戰

目標： 與歐洲和中東盟友深化合作，共同維護區域穩定與應對跨國威脅。

2.1 歐洲：重塑跨大西洋夥伴關係

強化北約集體防禦： 繼續堅守對北約集體防禦的承諾，與歐洲盟友協調防務策略，共同應對來自東方的挑戰。支持歐洲盟友提升防務能力，確保區域安全。

深化經濟與科技合作： 與歐盟加強在貿易、投資、科技創新等領域的合作，共同應對全球經濟挑戰。建立更緊密的供應鏈合作，減少對單一來源地的依賴。

2.2 中東：促進區域穩定與對話

支持和平進程與外交解決方案： 積極參與區域和平進程，支持通過對話和談判解決衝突。與區域國家合作，打擊恐怖主義和極端主義。

推動能源合作與多元化： 與中東產油國保持建設性關係，確保全球能源市場穩定。同時，推動能源結構多元化，投資綠色能源，減少對化石燃料的依賴。

第三章：印太區域的和平與繁榮——基於規則的秩序維護

目標： 與印太夥伴共同維護基於規則的區域秩序，促進和平與繁榮。

3.1 東亞：強化聯盟與多邊合作

深化與日本、韓國的聯盟關係： 加強與日韓的軍事合作和政策協調，共同應對區域安全挑戰。推進三邊安全對話與合作，提升區域嚇阻能力。

支持台海和平穩定： 堅守「一個中國」政策和台灣關係法，反對任何單方面改變現狀的行為。鼓勵兩岸通過和平對話解決分歧，維護區域和平與穩定。

3.2 東南亞與大洋洲：擴大夥伴關係與共同發展

加強與東盟國家的合作： 深化與東盟在經濟、安全、文化等領域的合作，支持東盟在區域事務中的中心地位。推動建立更緊密的經濟夥伴關係。

鞏固與澳洲、紐西蘭的聯盟： 與澳新深化安全合作，共同應對區域安全挑戰。加強在海洋安全、氣候變遷等領域的協作。

第四章：全球挑戰的共同應對——多邊主義的領導力

目標： 在多邊框架下，與國際社會共同應對全球性挑戰。

4.1 氣候變遷與環境保護：展現領導力與國際合作

重返並強化巴黎協定： 積極履行在巴黎協定下的承諾，設定更具雄心的減排目標。與國際社會合作，推動全球氣候行動。

投資綠色科技與創新： 加大對綠色科技研發的投入，推動能源轉型。與國際夥伴分享經驗和技術，共同應對氣候變遷帶來的挑戰。

4.2 全球衛生與人道援助：貢獻資源與專業知識

支持世界衛生組織： 重新加強與世界衛生組織的合作，貢獻資源和專業知識，共同應對全球健康威脅。

擴大人道援助： 增加對全球人道危機的援助，與國際組織和夥伴合作，提供緊急救援和長期支持。

結語：建基於合作與規則的未來

本指南旨在通過加強外交、深化夥伴關係和推動多邊合作，重新確立美國在全球事務中的領導地位。這代表著：國際秩序應基於共同的規則和價值觀，而非單一國家的實力。 美國將與世界各國攜手合作，共同建設一個更和平、繁榮和可持續的未來。



D. 2026 年美國「唐羅主義」與「第一島鏈韌性封鎖」 的全球戰略架構下，美國對台灣的角色定位已從單純的「防衛對象」轉變為「戰略刺蝟」與「韌性核心」。台灣領導人若要維護台海平衡，不能僅依賴美國的保護承諾，而必須在軍事與經濟兩大維度進行結構性的重組。

以下是針對台灣領導人的戰略行動建議：

一、 軍事體系：從「傳統決戰」轉向「極致不對稱韌性」

在 2026 年的戰場環境中，台灣應放棄與中國進行昂貴的傳統裝備（大船、大戰機）競賽，轉而構建令對方無法「消化」的拒止能力：

構建「分散式」打擊網絡：

無人機蜂群化：建立大規模、低成本的無人機與無人艇部隊。在 2026 年的台海衝突預警中，這些無人系統應能自主在巴士海峽與宮古海峽進行常態化監控與飽和攻擊。

機動飛彈化：將反艦與防空飛彈全面「車載化」與「隱蔽化」。確保在第一波打擊後，台灣仍保有足夠的機動戰力，讓解放軍的海軍無法在台海自由行動。

戰略縱深與後備戰力改革：

全民防衛實質化：參考 2024-2025 年烏克蘭經驗，將後備部隊轉化為具備城鎮戰、反坦克與抗干擾通訊能力的區域防衛力量。

通訊與指揮韌性：必須建立獨立於傳統光纜外的「低軌衛星通訊網」（如 2026 年台灣自主研發的 B5G 衛星系統），確保在斷電、斷網情況下，軍民指揮體系不崩潰。

二、 經濟體系：從「代工樞紐」轉向「不可或缺的安全島」

在美國推動供應鏈與中國「硬脫鉤」的 2026 年，台灣應利用其經濟實力建構「經濟矽盾」：

半導體「關鍵節點」的政治化運用：

技術外溢控制：台灣應將最先進製程（如 2 nm 以下）留在本土，作為美國與歐盟必須「物理性保護」台灣的終極誘因。

研發中心化：鼓勵全球 AI 與半導體研發中心設在台灣，增加國際社會對台海穩定的實質利害關係。

能源與糧食的安全化：

能源分散：2026 年台灣必須大幅提升天然氣儲備量與再生能源韌性，減少對外部海路運輸的依賴，以應對長期的海路封鎖演習。

供應鏈重組：積極參與美國倡導的「友岸外包」（Friend-shoring），將傳統對中投資轉向東南亞與印度，強化與美國「唐羅主義」經濟圈的對接。

三、 外交與戰略定位：主動融入「小多邊」安全架構

超越雙邊關係：

台灣應主動尋求與「美日菲」 或 「美日澳」 等功能性安全小組進行非正式對接。例如，在 2026 年爭取參與多國聯合的海上搜救或網路安全演習。

利用美國「責任轉移」給日本的契機，深化台日軍事情報共享，使台灣成為日本防衛西南諸島的「實質前哨」。

對中策略的「實力平衡」：

在具備強大嚇阻力的前提下，維持與對岸的「危機管理通道」。台灣領導人需展現：台灣既不主動挑釁引發戰爭，但也絕不接受武力威脅下的政治安排。

結論：2026 年台灣的生存公式

台灣領導人必須向國際社會（特別是美國）證明：台灣不是負擔，而是資產。

透過軍事上的「不可攻佔性」與經濟上的「不可取代性」，台灣才能在美國重塑國際秩序的過程中，確保自己作為第一島鏈「核心節點」的地位，進而維持台海的動態平衡。

2026 年地緣政治現實 所建構的策略方針，核心在於理解：當前的國際秩序已不再由單一的「全球規則」驅動，而是由「實力對抗」與「利益邊界」重新定義。

對於國家領導人而言，在這一波由美國發起的「唐羅主義」與「印太防禦重構」浪潮中，最重要的決策邏輯應包含以下三點總結：

實力是外交的底氣： 所有的和平倡議若缺乏「不可忽視的軍事嚇阻」與「不可取代的經濟價值」，在 2026 年的局勢下都將顯得脆弱。台灣必須證明自己是「區域穩定的守護者」而非單純的「受保護者」。

戰略自主與盟友協同： 在美國要求盟友承擔更多責任的趨勢下，台灣應主動填補安全真空，透過強化與日、菲、澳的非正式安全連結，降低對單一盟友（美國）政治波動的風險。

韌性高於一切： 無論是能源、通訊還是民心，社會的「抗壓韌性」是防衛成功的最終指標。一個在封鎖下仍能運作、在斷網下仍能指戰的台灣，才是讓對手不敢輕舉妄動的關鍵。



