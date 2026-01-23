美國對中科技防線鬆動？WSJ：商務部兩關鍵官員遭撤換。圖為美國總統川普去年10月與中國國家主席習近平在南韓會談。美聯社



在美國部分官員與國安強硬派人士眼中，川普政府在對中貿易談判之際，對中國立場有軟化之勢，令人擔憂。如今他們更添憂慮，因為有越來越多與中國相關國安事務的官員遭去職，最新案例是商務部兩名負責防範中國科技威脅的官員。他們原本正醞釀更多新規，包括限制中國TP-Link路由器在美銷售。

《華爾街日報》引述知情人士報導，美國商務部產業安全保障局（Bureau of Industry and Security，BIS）的兩名官員近日遭去職。

川普政府本月稍早放行輝達（ Nvidia）人工智慧晶片銷往中國。他去年就開除白宮國家安全會議（National Security Council）數名成員，BIS多名負責中國事務的官員也離職。

最近遭去職的兩名員工，原本任職於BIS的「資訊及通訊技術與服務辦公室」（OICTS）。該單位是在川普首個總統任期內成立，職責是保障美國科技與通訊基礎設施的供應鏈，並保護美國民眾的資料不被對手國家獲取。當時兩黨咸認，該單位是要限制中國可能有損美國國安的科技與經濟發展。

知情人士稱，在高層官員施壓下，OICTS執行主任卡儂（ Liz Cannon）21日遞出辭呈；她的一名副手上週被迫停職。

卡儂是在拜登政府時期獲任命，曾針對中國及相關科技議題祭出多項懲罰性措施，包括加強美國半導體的出口管制，以及限制中國企業與美國公司的商業往來。

被迫離職的兩名官員都曾參與制訂去年發布的一項規範，大幅限制中國、俄羅斯相關企業的連網客車（passenger vehicles）及相關軟硬體進口及銷售。OICTS當時強調，這些汽車可能分享用戶資料，對美國國安構成威脅。

美國商務部一名高層官員表示，OICTS的新主任已有人選，將在一週內上任。

報導指出，雖然對其他中國科技產品的調查已有進展，但OICTS未再公布新規。知情人士表示，卡儂原本的優先事項包括：限制銷售中國TP-Link品牌路由器，以及調查中國電信（China Telecom）、中國聯通（China Unicom）等電信公司的活動。

此外，OICTS曾暗示，在限制連網客車銷售後，緊接著也將限制中、俄重型卡車與巴士在美銷售，但相關規定迄未發布。

報導指出，這些「不作為」的作法，符合川普政府當前的策略，亦即在試圖降低與北京的貿易衝突之際，暫緩對中國的一系列懲罰性行動。財政部長貝森特（Scott Bessent）本週稍早向媒體表示，美中關係已達成「非常良好的平衡」。

商務部一名高級官員回應稱，OICTS正在落實中國連網客車的新規，並將持續處理國安風險問題。

