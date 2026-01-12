美國對伊朗極限施壓 目標有限

針對伊朗自去年12月下旬以來國內政治的動盪與軍警對於群眾的殘暴鎮壓，美國總統川普一再表示，美軍「已鎖定目標，並準備就緒」，必要時將採取軍事行動。但川普真的會下令攻打伊朗嗎？

這次示威活動是由經濟因素引發，但經濟問題已升級為對政權的不滿，更引起當權者的高度警戒。伊朗總統軟硬兼施，一方面表示願傾聽民眾的心聲，另方面又嚴厲譴責示威者的活動受到外力，尤其是美國的惡劣影響，將示威參與者定性為恐怖分子。伊朗最高領袖哈米尼的態度則是「嚴厲鎮壓、絕不手軟、歸咎以色列及美國。」

川普政府要對伊朗進行軍事攻擊必須要「師出有名」。那美國的目標又是什麼？如果是要對伊朗進行斬首或綁架最高領袖，並不容易達成。伊朗有了去年6月與以色列作戰的經驗及美國綁架委內瑞拉總統的教訓，最高領袖的藏身之處一定會做最妥善的安排，且伊朗距離美國遙遠，土地面積大、軍力不弱，美國部署在中東及歐洲的部隊恐不足以完成此項任務。

美國的目標也不應設在「政權更迭」。一個國家的內亂造成了人民傷亡並不構成美國動武的正當性。美國對伊朗只能夠「極限施壓，但目標有限。」只能「以戰促和」，以恐嚇開戰的態度阻止或減少伊朗政府對民眾的殘暴鎮壓。伊朗境內反政府的示威雖已遍地開花，但美國的政策目標不應是「政權易幟」或「改朝換代」。

美國對伊朗的內政只能夠推波助瀾，不應強力介入，也不可能強力介入。畢竟伊朗政權的走向最終還是要由伊朗人民來決定。美國過去在中東遺留下血的教訓，殷鑒不遠，如在伊拉克推翻了當地的政權，最後還是一切回到原點。美國政府除了要能夠即時掌握伊朗人民死亡或受傷人數的變動之外，還需要考慮伊朗政府的反制作為。

2025年6月23日以伊軍事衝突期間，伊朗曾經對美國在卡達的烏岱德空軍基地發動飛彈的攻擊。美國的軍事攻擊會否引發伊朗故技重施，甚至擴大到封閉荷莫茲海峽，並聯手葉門的胡塞組織對行經紅海的船隻加大攻擊的力道，進而影響世界船運及石油的價格，這也是美國必須要列入考慮的。此外，美國的軍事行動會否引發伊朗對以色列的飛彈攻擊，美方也須慎重考量。

川普一方面高調向伊朗施壓，另方面又釋出談判的訊息，和戰兩手策略交互運用，目的還是希望以不動用武力的方式來協助化解伊朗政府對人民的鎮壓。但美國的軍事力量解決不了伊朗的內政問題，美國即使出兵也不會有什麼實質的收穫。對川普而言，拿下格陵蘭可能才是當務之急。（作者為前駐以色列特任大使）