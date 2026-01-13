美國對伊朗貿易夥伴徵25%關稅 中國首當其衝

（德國之聲中文網）美國總統川普週一（1月12日）在「真實社群」平台發文指出：「即刻生效，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行商業往來的國家，在與美國進行所有商業活動時，都將被課徵25%的關稅。」他並補充，這項命令是「最終且具決定性的」，但未進一步說明具體細節。

伊朗主要出口對象包括中國、阿拉伯聯合大公國與印度。儘管該命令適用於全球，但外界預期，鑑於與德黑蘭之間深厚的能源與商業關係，中國與印度等主要經濟體將受到最大衝擊。此前，川普政府已對中國加徵10%的對等關稅，以及另外10%涉及芬太尼的關稅。

廣告 廣告

截至目前，中國駐美國大使館尚未立即回應置評請求。

白宮官網未公布該政策相關的正式文件，也未說明川普將依據何項法律權限實施關稅，或是否適用伊朗所有貿易夥伴。白宮亦未回應媒體的置評請求。

美國為何對伊朗貿易夥伴祭出關稅？

川普宣布相關措施之際，正值外界接連傳出伊朗政府對抗議民眾展開嚴厲鎮壓。

伊朗自去年12月28日爆發多年來最大規模的反政府示威，衝突最初源於民眾對嚴峻經濟困境的不滿，隨後演變為要求終結近五十年前成立的伊斯蘭共和國神權體制。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）上週表示，示威者是「為了讓另一個國家的總統高興，而破壞自己的街道」，言語暗指川普。

伊朗外交部發言人週一表示，伊朗外長阿巴斯‧阿拉格奇（Abbas Araghchi）與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）之間的溝通管道「仍然保持開放」。阿拉格奇還稱，雖然伊朗「不尋求戰爭，但也在全面備戰」。

川普考量如何回應伊朗鎮壓抗議

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）週一向媒體表示，川普正評估包括空襲在內的多種方案，但「外交始終是總統的第一選項」。

隨著伊朗安全部隊暴力鎮壓的消息不斷傳出，抗議行動已演變為流血衝突。總部設於挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，自這波反政府抗議爆發以來，至少已有648人喪生。《時代》雜誌則引述當地醫院通報及海外學者的估計，稱被伊朗安全部隊殺害的示威者恐怕已達6000人。

由於伊朗已連續逾100小時處於斷網狀態，網路監測組織NetBlocks指出，從國外核實當地流出的影像與相關報告變得愈來愈困難。

伊朗去年曾與美國盟友以色列爆發為期12天的戰爭，其核設施也在6月遭美軍轟炸。川普曾表示，美國可能與伊朗官員會面，並與伊朗反對派保持聯繫，同時持續對伊朗領導層施壓，包括揚言採取軍事行動。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

作者: 周依恩 (路透社、《南華早報》、《金融時報》等)