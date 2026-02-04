美國對印度的關稅將降至18% 莫迪將改買美油 印度股市大漲2.5%

在川普宣布調降關稅之後，總理莫迪表示，印度感謝新的18%對等關稅。（圖片來源／Narendra Modi / X）

《路透社》報導，美國總統川普宣布取消對印度的25%懲罰性關稅，印度將從美國以及可能從委內瑞拉購買石油，印度總理莫迪表示，印度感謝新的18%對等關稅。

川普周一宣布與印度達成貿易協議，美國對印度商品的關稅從50%大幅調降至18%，以換取印度停止採購俄羅斯石油，並降低貿易壁壘。

受此消息提振，印度股市Sensex指數周三盤中大漲2,072.67點，漲幅為2.54%，報83,739.13點，今年來跌幅縮減為1.7%。周二，外國法人投資人(FII)買超500多億盧比，帶動週二Nifty指數飆升639點或2.55%，創下史上第7大單日漲點。

廣告 廣告

Sensex指數一度大漲2.54%

在與印度總理莫迪通話後，川普在自家社群媒體上宣布這項協議，並指出印度今後將從美國以及委內瑞拉採購石油。

一位白宮官員告訴路透，先前因印度購買俄羅斯石油，被美國疊加25%的懲罰關稅，將被美國取消，美國當時已經對印度徵收25%的對等關稅，所以美國對印度總共課徵50%關稅。

如今印度對等關稅被大砍至18%，消息傳來，在美上市的印度主要公司股價上漲。資訊科技（IT）顧問公司Infosys周二收盤上漲4.3%，顧問公司Wipro上漲6.8%，HDFC銀行上漲4.4%，iShares MSCI印度交易所交易基金上漲3%。川普的聲明同樣提振半導體製造商和人工智慧（AI）概念股的樂觀情緒。

川普補充說，莫迪總理還承諾印度將大幅提高採購美國貨（BUY AMERICAN）的力度，包括計畫採超過5000億美元的美國能源（包括煤炭）、科技產品、農產品和其他產品。他們也將著手將對美國的關稅和非關稅壁壘降至零。

根據世界貿易組織（WTO）的數據，在川普去年重返總統職位後，曾經把平均進口關稅提高到兩位數，印度的關稅位居世界最高之列，而簡單適用稅率平均為15.6%，實際適用稅率平均為8.2%。

印度貿易協議細節不詳

周二，川普在自家社群媒體Truth Social發布的聲明並未提供太多細節，包括降低關稅的生效日期、印度停止購買俄羅斯石油的最後期限、貿易壁壘的削減以及印度承諾購買哪些美國產品。

截至周一傍晚時候，白宮尚未發布總統公告或聯邦公報通知，而這些變更需要透過這些公告才能正式生效。

白宮發言人沒有提供更多細節，而印度商務部和外交部也沒有立即回覆下班後發出的詢問。俄羅斯駐華盛頓大使館也未立即回應置評要求。

此前，美國與日本、南韓、台灣等主要亞洲貿易夥伴國家達成貿易協議，都包含這些國家對美國產業投資數千億美元的承諾，但是這次與印度的協議並未提及任何具體投資項目。

Emkay Global的經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）表示，該協議使印度的關稅大致與其他亞洲國家差不多，即15%至19%之間，這將消除對等關稅對印度出口及盧比匯率造成太大的拖累。

美國商界反應兩極

自華盛頓加徵印度關稅以來，印度股市遭受重創，使其成為2025年新興市場中表現最差的市場，並創下外資賣超、資金外流的最高紀錄。

美國商界對此的反應謹慎樂觀，但也提出批評。美國商會長期倡導與印度達成開放市場的貿易協議，他們認同川普的聲明是朝著這一目標邁出的一步。

「我們樂觀期待，這是邁向全面貿易協定的第一步，該協定將釋放更多私營部門的合作潛力，我們期待審查協議的細節。」美國商會（U.S. Chamber of Commerce）的執行長克拉克（Suzanne Clark）的聲明表示。

不過，一個名為「我們支付關稅」（We Pay the Tariffs）的聯盟由800多家小型企業組成，該聯盟敦促美國民眾不要慶祝這項協議，聲稱「與2024年相比，18%關稅將使美國企業的關稅負擔大幅增加600%」。該組織指出，當時美國對印度進口商品徵收的關稅約為2%至3%，但是現在將高長治18%，未來如果印度無法完全擺脫對俄羅斯石油的依賴，關稅可能還會更高。

(原始連結)





更多信傳媒報導

春睏、易怒、睡不好？中醫師教你立春這樣養肝 讓身體「重開機」

泰國主題館創意啟航 戰神哈努曼驚豔登場

「綠白合」有譜？「台中幫」淵源有望助攻蔡其昌問鼎總召大位

