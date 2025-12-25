美國對台最大規模軍售案 中國國防部：加速引戰

2025.4.02中共圍台軍演時，俗稱「遠火部隊」的解放軍陸軍第72集團軍火箭炮兵第1旅（31622部隊）1營2連，於中國浙江省台州市以 PHL-191箱式火箭炮進行實彈射擊。



美國上週宣布對台史上最大規模、總計111億美元的軍售案，我賴清德總統正積極推動1.25兆的國防預算加強台灣防衛，希望「以實力追求和平」。中國國防部對此怒斥，美國大規模對台軍售，只是加速引發戰爭威脅，賴清德「跪美輸誠」必定變成美國「棄子」。

路透社報導，在週四（25日）下午的例行記者會中，中國國防部發言人張曉剛大校說，這筆軍售只是「加速」（speeding up）台海的戰爭威脅，要求美方「立刻停止一切挑釁行為」（ stop all provocations ），「更正錯誤行為」（ correct its wrong actions）。

引人注目的是，張曉剛對於台海危機加速的講法，在中國官媒的報導中沒有出現。中國官媒所寫的張曉剛回應是集中在怒罵民進黨政府與賴清德總統，張曉剛說：「民進黨當局勾連外部勢力謀『獨』挑釁是台海局勢緊張動蕩的根源所在。賴清德無原則跪美輸誠，瘋狂窮兵黷武，升高兩岸對立對抗，是不折不扣的『和平破壞者』、『戰爭煽動者』。」

中國官媒寫張曉剛進一步說：「（民進黨政府）現在竟然厚顏無恥地談『和平』，狂妄自大地空談『實力』，完全是不自量力、自欺欺人。我們正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，『棋子』難逃『棄子』宿命，背叛民族、分裂國家的人終將被釘上歷史的恥辱柱。」

