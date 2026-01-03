美國對台灣統派人物及其對第一島鏈安全危害的因應



美國將台灣視為「第一島鏈」的核心（美國國防部多次提及），任何傾向統一的政治傾向都被視為對亞太戰略秩序的挑戰。美國的應對措施包括：

制裁與入出境管制：

針對部分具有強烈統派色彩、甚至涉及資金來源不明或參與中共統戰活動的政治人物，美國政府會透過美國財政部的清單或拒發簽證（入出境管制）來進行實質抵制。

強化《反境外勢力干預》合作：

美國透過美國在台協會（AIT）與台灣司法機關（如法務部調查局）密切合作，監控可能涉及「紅色滲透」或利用網路散布協同性錯假訊息（Cognitive Warfare）的統派組織，以確保台灣選舉不受境外勢力非法干預。

推動「非紅供應鏈」：

為了防止關鍵技術或情資透過傾向統一的政治人物流向中國，美國積極推動台灣科技產業（如台積電）與全球民主國家掛鉤，並在人才交流、學術研發上設置安全門檻，減少親中勢力接觸核心技術的機會。

國會與司法監視：

美國國會常設委員會（如USCC）會定期發布報告，點名台灣內部的親中勢力對台灣國防自主與美國科技安全可能造成的威脅，促使台灣政府加強國安立法（如《反滲透法》）。

深化「跨黨派」溝通：

美國的主要策略是確保台灣兩大主流政黨（民進黨與國民黨）在「維持現狀」與「強化自我防衛」上達成共識。對於極端的促統小黨，美國採取邊緣化策略，不給予官方對話空間，確保其無法干擾台灣整體的國家安全與軍事佈局。

廣告 廣告

針對 2026 年初台灣立法院在野黨封殺國防預算的僵局，美國政府與相關機構已展現出高度關注，並採取一系列「非強制性但具強烈政治意圖」的干預與說服手段，旨在確保台灣能持續強化武裝力量。

一、 美國目前採取的說服與外交手段

直接拜會與正式邀約：

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）已於 2025 年底多次親自拜會國民黨主席鄭麗文與民眾黨核心成員。AIT 甚至公開表態願意赴立法院進行說明，強調「脆弱的台灣不會創造有利的對話條件」。

高層政治壓力與國際信任警示：

美方透過智庫與官員向在野黨釋放信號：若台灣自身不投資防衛預算，美國將難以在國際上維持對台灣的安全承諾。美方官員（如準印太事務官員）甚至公開喊話台灣軍費應達 GDP 的更高佔比（如 5% 或更多），以施壓在野黨支持預算。

「紅線」風險管理：

美方對在野黨（特別是國民黨）進行風險評估。若在野黨被視為「惡意阻擋」國防，將影響該黨未來與美方的關係及 2028 年大選的國際信任度。目前已有報導指出美國正針對此僵局進行「風險管理」。

二、 美國可用於推動預算通過的具體工具

若僵局持續，美國可能採取以下進一步措施：

軍事援助與貸款的掛鉤： 美國國會通過的《國防授權法案》（NDAA）中包含對台軍援與軍事融资貸款。美方可釋放信號，若台灣自行編列的預算（如 1.25 兆特別預算）未過，可能會延遲或取消美國政府的無償援助撥款。

加速交貨承諾： 在野黨封殺預算的主因之一是「美方軍售延宕（積欠近 7000 億台幣）」。美國可透過行政手段加速特定武器（如 F-16V 或 T-Dome 防空系統）的交貨進度，作為「互惠條件」以換取在野黨放行後續預算。

二軌外交與智庫遊說： 邀請在野黨領袖（如鄭麗文）訪問華府進行高層對話，由美國國務院及國防部直接向其展示地緣政治的緊迫性，以化解其在立法院的對抗成見。

三、 在野黨的立場與預算通過的可能性

目前國民黨與民眾黨堅持預算案「項目不透明」且「不應虛列」。

民眾黨態度： 柯文哲與黃國昌主張尊重體制，但要求行政院明確說明用途，並非全盤否認國防需求。

預測趨勢： 專家分析，在美國的強烈關切與 2026 地方選舉的輿論壓力下（民調顯示多數選民支持國防自主），在野黨極可能在 2026 年初的期中會期，透過「部分核刪」或「逐年審查」的方式讓預算過關，而非無限期封殺。

總結：

美國無法「命令」台灣在野黨，但能透過「安全保證的鬆動」與「政治互信的降級」作為籌碼，迫使在野黨回歸務實審查。執政者賴清德總統則需配合美方的外壓，提出更具體的項目細節，以換取立法院最終的妥協。

