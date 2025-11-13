美國對台獅子大開口？童子賢樂觀看關稅談判「能雙贏」：全世界只有台灣能幫美國

和碩董事長童子賢今（13）日出席「2025資訊月 X 台灣教育科技展」，針對台美關稅議題，傳出美國要求台灣的投資金額將落在日韓之間，也就是3500億到5500億美元，他對此表示，相信談判有不錯的進展，而這也是一個共創台美雙贏的機會，因為全世界只有台灣有能力協助美國推動高階晶片製造。

童子賢表示，他日前曾與行政院副院長鄭麗君會面交流，雖然對方口風很緊，並未透露實際談判狀況，「不過從整體情形來看，台灣跟美國之間很多溝通應該是有效的，相信有不錯的進展。」

童子賢指出，美國政府最渴望的是製造業回流，尤其是高階晶片要能在美國落地生根，「在美國全世界的貿易夥伴中，先進製程這方面，只有台灣有能力協助他們」，若雙方達成共識，則美國可以導入先進製程，台灣關稅則能降至合理水準，維持全球競爭力，將是雙贏局面。

童子賢提到，川普的談判風格一向是「先熱情後冷靜」，開局往往將數字喊得很高，不過最終能否成真還有待觀察，同時先進製程也不光是砸錢就能推動的產業，需要其他條件配合，才能打下堅固基礎。

而針對美媒曝光美國要求台灣的投資規模，童子賢強調，要打造一座先進製程晶圓廠，成本就高達200億到250億美元，投資規模相當龐大。例如台積電從5奈米到1.4奈米，在台灣的先進晶圓廠已逾10座，投資金額加總不會低於2000億美元，且在美國建廠的成本應該還會更高。

童子賢指出，半導體產業要成功至少需要3項條件，「密集資金、人力資源、完整產業鏈」，美國過去20年高階服務業興盛，年輕一代較少投入技術與工藝領域，因此即使砸下幾千億美元，也未必找得到足夠人才。

童子賢續指，半導體產業鏈極為龐大，從無塵衣的清洗到精密工業藥品輸送、機台維護，台灣花了2、30年才建立出完整供應網，美國若想複製，仍必須花費長時間建立在地生態，否則砸再多錢都沒有太大的意義。

