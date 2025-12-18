美國對台軍售恐生變？立院民進黨團：盼盡快審議國防特別預算

政治中心／吳承翰 賴文軒 台北報導中國加大對第一島鏈施壓，日前才剛加入作戰編隊的航母"福建號"，在16號被國軍捕捉它在台海航行，國防部研判當時應該是要去上海進行整改，全程保持監控。此外國防部也研擬，若共軍猝然開戰，要授權第一線部隊"去中心化執行作戰任務"。中國國家主席習近平，日前才登上，剛列入作戰編隊的航母福建號視察，沒想到才過一個多月，就被國軍捕捉這艘船穿行台灣海峽。根據國防部拍下照片，福建號當時已經離開港口，在海面航行，不過他甲板上空蕩蕩，找不到艦載機，國防部說，昨天除了偵獲福建號，另有中共軍機9架次、艦艇共7艘在台海周邊活動。中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／翻攝中國網站）立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「我們有全程的監控，我們發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機，我們預判他應該是要回到上海長興島，去做相關進一步的缺改。」國防部強調全程監控共機共艦的動態，因應中日關係緊張牽動局勢升溫，他們假想，若共軍猝然發動攻擊，授權第一線部隊可以不等上級命令，"去中心化"執行任務，藍委質疑，這條線怎麼區分？中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／民視新聞）立委（國）馬文君vs.國防部長顧立雄：「沒有獲得上級確認，敵情成立的命令之前，基層是否被授權啟動武力行動，我們遭受到真實攻擊，那個攻擊狀態已經形成了啊，可能我們中心的指揮體系，被斷掉啊，如果至於是還沒發生真實戰爭的狀態，剛剛已經講，我們會透過立即備戰操演，二級加強戒備一級加強戒備，非戰爭狀態（第一線）他如果受到什麼樣攻擊，自己也可以發動攻擊耶，我們都是一個防衛作戰，所進行的都是自衛權行使。」近年來中國慣用灰色地帶騷擾，如何區分"襲擾"與"開戰"的定義，仍待國防部加以釐清。原文出處：中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話