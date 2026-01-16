美國對台軍售案 TTK與TAK將是地面作戰指管關鍵工具

近期我國對美軍購項目引發關注，學者點出，清單中的「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」雖然不是武器系統，但對於地面作戰部隊的指管與戰術執行，將發揮關鍵作用，也是國軍現代化作戰下的重要工具。

美方日前公布八項、共計111億美元的對台軍售案，其中包含帕拉丁自走砲車、海馬士多管火箭、拖式2B飛彈及各類攻擊型無人機等。外界評估此次軍購案將精準強化我國地面部隊戰力，更形容是陸軍現代化作戰下的最後一塊拼圖。

不過，國防院學者許智翔特別點出，清單中的「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」雖沒有其他武器彈藥引人注目，但其實才是陸上作戰的關鍵，對於地面部隊指揮管制與戰術網路至關重要。

許智翔說明，根據美國國防安全合作局(Defense Security Cooperation Agency, DSCA)公告，本次我國將採購美國「戰術任務網路」(Tactical Mission Network，TMN)，包含軟體、無人機系統，及通訊、測試、支援設備，同時也包含相關訓練、備料與維護服務。從國防部的說明來看，這就是用於建構「台灣戰術網路(TTN)」，強化目前已著手購置的TAK套件通訊鏈。

許智翔進一步說明，TAK系統是由美國國防部所研發，藉由類似手機或平板的機體，共享視覺化戰術數據。日前國軍在花蓮救災與陸勝一號操演中都有實際運用。而藉由TTN的建構，不論是傳統的「中心化指管」，或是目前推行的「去中化指管」中也都會有高度助益。許智翔說：『(原音)一旦你有辦法取得高效率、良好、頻寬很優異的通聯網路，那當然在資訊的分享、命令的下達可以更有效率讓指揮官掌控情勢；它也非常高度的去影響部隊的生存能力，可以透過良好的戰術網路，在第一時間取得相關情資，從而做好防範而不會落入陷阱或遭到伏擊。』

不過許智翔也提醒，一旦中國對台發動攻擊，國軍勢必要面對強力的電子干擾作為，同時也可預期我國的指管通訊節點將遭受到嚴重打擊，因此除持續強化抗干擾等硬體韌性，也應持續強化部隊的「任務式指揮」、「去中心化指管能力」，並導入無人載具等新興科技，確保部隊在任何情況下都具備一定的覺知能力。