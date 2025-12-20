美國對台軍售轉向 聚焦「防中國登陸」

▲美國17日宣布核准8項軍售協議。圖為MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），示意圖。（圖／洛克希德馬丁官網）

[NOWnews今日新聞] 美國川普政府本週批准對台軍售，總額高達111億美元，其中主要軍備是多款已在烏克蘭戰場上證實能有效摧毀俄軍戰車與指揮所的武器系統。有分析人士指出，這項交易象徵美方軍售方向轉為協助台灣防止中國登陸作戰。

根據日經亞洲報導，分析人士指出，這次軍售展現美國政策調整跡象，過去美國供應台灣偏好如F-16戰機、戰艦等高價巨型軍備，如今轉向以防止中國對台登陸作戰為核心目標的武器系統。

美國國務院17日宣布，已核准8項軍售協議，其中包括82套高機動性多管火箭系統（HIMARS）及420套陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、60門自走榴彈砲與60輛履帶式彈藥運輸車、1050枚標槍飛彈（Javelin）和相關裝備、1545枚拖式飛彈（TOW）、Altius 700M無人機系統等。

美國退役海軍少將、華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示：「這一整套武器將使中國在台灣建立登陸據點變得極為困難，也難以維持。」

他指出，無人機將有助於阻止中國部隊登陸，並在其一旦上岸後限制其機動能力；而包括 ATACMS、HIMARS等長程精準導引飛彈，以及榴彈砲、標槍與TOW等較短程系統在內的地面武器，「都將使中國地面部隊暴露在高度風險之中」。

蒙哥馬利進一步分析，台灣部署愈多反干預武器，中國地面部隊面臨的風險就愈大。

一名美國政府消息人士表示，台灣調整軍事採購優先順序主要有兩大原因：其一是2022年8月前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國進行軍事演習與導彈試射；二是烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的經驗與啟示。

該名人士指出，過去台灣傾向採購昂貴的平台型裝備，如戰機與軍艦，一方面是為了安撫國內民心，另一方面也具有對北京傳達象徵性訊息的意義；但近期的採購方向則顯得更加務實。

這是川普第二任期內第二次對台軍售，但規模遠大於前一次。去年11月，美方曾批准一筆3.3億美元的軍售案，內容為F-16戰機、C-130運輸機以及台灣防禦戰機（IDF）的備件與維修零件等。

