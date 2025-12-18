美國對台軍售M109A7自走砲等8項逾111億美元 知會國會

[Newtalk新聞] 美國聯邦參議院以77票對20票壓倒性通過「國防授權法案」（NDAA），將總額超過9千億美元（約台幣28.5兆元）的國防預算送交白宮。根據中央社報導，其中包含提供10億美元（約台幣316億元）支持「台灣安全合作倡議」，還為中國權貴量身打造「專門條款」，要求美國國家情報首長公開並向國會報告中共領導階層的個人資產、金融及商業利益。 這次的「國防授權法案」在眾議院以312票對112票、參院以77票對20票雙雙獲得通過。美國總統川普（Donald Trump）簽署後就成為正式法案。法案重心放在確保印太地區安全，以及深化與當地盟友的合作。其中特別撥出10億美元專款，協助推動「台灣安全合作倡議」，加強台美軍方的協同訓練和實戰能力，重點因應中國內日益增長的軍事壓力。 法案也明定，美國將與台灣共同推動無人系統與反無人系統的聯合計畫，這不僅涵蓋技術開發，也包括聯合生產，預計最晚在2026年3月1日前啟動。另一個重點是加強台美海巡合作，法案要求制定增進海巡單位整合訓練的計畫，包括派遣美國海岸防衛隊到台灣進行行動訓練，提升台灣在海事安全、執法和嚇阻方面的能力，同時補助相關訓練經費。 N

新頭殼 ・ 39 分鐘前 ・ 2