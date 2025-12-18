美國對台軍售M109A7自走砲等8項逾111億美元 知會國會
國防部誠摯感謝美國助台快速建立強韌嚇阻及不對稱戰力
國防部今天表示，美國政府於美東時間17日，就國軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。誠摯感謝美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，並強調這是維持區域和平穩定的基礎。
國防部上午發布新聞稿指出，美國政府於美東時間17日下午5時30分，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。
國防部指出，美政府這次同意供、售的武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。
其他人也在看
怕了？黃國昌喊抗戰卻不敢倒閣 詹凌瑀揭藍白在演「這齣戲」
藍白在立法院強勢推動財劃法修法，行政院長卓榮泰決定不予副署。民眾黨主席黃國昌稱，接下來要有長期抗戰的準備，該上街頭時，他一定站第一個。媒體人詹凌瑀17日說，黃喊長期抗戰卻不提倒閣，因為黃不敢面對解散國會，藍白就是在演一齣「只敢罵人，不敢負責」的戲碼。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 2
《路透》揭中國版「曼哈頓計畫」！深圳實驗室成功打造EUV原型設備 分析師大驚
這台原型機於2025年初完成，目前正在測試階段，體積幾乎佔滿整個工廠樓層。根據2名知情人士指出，這項設備是由1支來自荷蘭半導體裝置巨頭艾司摩爾（ASML）的前工程師團隊所打造的，他們對該公司的極紫外光微影（extreme ultraviolet lithography，EUV）進行了逆向工程（Rever...CTWANT ・ 35 分鐘前 ・ 4
高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣
資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前 ・ 21
沈慶京不只站起來！還開臉書粉專 首發文炮火對準「他」
即時中心／徐子為報導台北地方法院持續審理京華城容積弊案，從11日起「連10個工作天」密集審理，該案被社會各界矚目，前民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京都被捲入。不過大家發現，沈慶京這幾天都自己撐拐杖行走，神色輕鬆，相比過去縮坐在輪椅上的樣貌，顯得判若兩人。不僅如此，沈慶京昨（18）日還創設臉書粉專，傍晚首次發文，痛批檢察官沒證據亂起訴、亂騙搜索票。民視 ・ 37 分鐘前 ・ 7
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 5
LME期銅週三大漲1.25%，靜待美國關鍵通膨數發布
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，週三倫敦銅價走高，投資人目前正在等待可能影響聯準會對進一步降息立場的通膨數據。倫敦金屬交易所(LME)期銅上漲145.00美元或1.25%，報11,737.0美元/噸，盤中漲幅一度達到1.98%。美國關鍵通膨數據定於週四發布。幾位聯準會官員公開講話，其中聯準會芝加哥分行行長Goolsbee稱他預計2026年經濟成長強勁，並表示如果這種情況發生，利率應該能夠進一步下降。其他金屬價格表現方面，LME期鋁上漲1.01%，報2,905.5美元/噸；LME期鎳上漲0.9%，報14,392.0美元/噸；LME期鋅上漲1.05%，報3,073.5美元/噸。財訊快報 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
京華城及政治獻金案 北院傳喚沈慶京 (圖)
台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，17日傳喚威京集團主席沈慶京（中）到庭。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
北市1醫院發6個月年終+2萬現金 網友直呼羨慕
2025年步入尾聲，很多人關心年終獎金有多少。有網友分享他工作的醫院，院長宣布今年有賺錢，全院普發2萬，年終平均6個月，尾牙分3天在台北市五星飯店舉行，貼文一出立刻引發網友熱議。在同一間醫院工作的網友...華視 ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
役男體位趨嚴遭質疑「侏儒症也要當兵?」 顧立雄：服役是國民應盡義務
國防部日前預告公布「役男體位區分標準」修正草案，大幅將役男體檢標準提高，甚至將身高訂在144公分以下的才可免役，遭質疑是「侏儒症也要當兵!」國防部長顧立雄今天（17日）強調，服役是國民應盡義務，常備役體位是身高150公分，至於150公分以下是否要服替代役，是由內政部律定。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 2
原來是這個意思！日本旅遊時你一定要知道的日本漢字
因為日文和中文都有漢字，因此台灣人在學習日語時能比其他語系的族群更加容易、旅遊時也少了一些語言不同帶來的不便。但是日文裡也有許多讓台灣人難以從字面去理解的漢字詞彙，甚至是相同的漢字，但使用上意思大不同。這次介紹一些在日本旅遊時常常會看見的特殊漢字，下次去日本觀光時如果再看見這些詞，就不用再想破頭瞎猜它的意思了，旅遊也變得更輕鬆。LIVE JAPAN ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
獨家／好市多牛肉驚現「詭異紫光」！專家揭「真實原因」：物理性反應
美式賣場好市多販售多項高CP值商品，但因採收費會員制，若品質不佳，也引爆網友熱議。有民眾近來發現好市多販售的牛肉出現詭異紫色，擔心危害健康。對此，食安專家韋恩（楊世煒）表示，這種現象純粹是物理性的光學反應，與腐敗肉質無關，「反而要感謝切肉的廚師刀法很快，肉質很新鮮。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
1分鐘讀財經》2026半導體續強！大摩點名「台廠12強」必買 3檔記憶體成贏家
小編今天（18）日精選5件國內外重要財經大事。摩根士丹利證券指出，市場對AI長期發展爭論不止，但2026年動能強勁無疑，且2027年能見度良好，趨勢不僅有利AI半導體族群，下一階段將帶動記憶體與晶圓廠產能利用率回升，讓多頭氣氛由AI半導體擴散至更廣泛的半導體供應鏈，點名最看好美股8檔及台股12檔。中時財經即時 ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
小琉球海底現死亡喙鯨 不符擱淺定義採海中自然分解
台東成功鎮有漁民捕獲一尾長尾鯊，處理時發現母鯊肚子裡有小鯊魚胚胎，而且已經孵化，魚販將牠送到研究中心希望有機會人工孵化，但最後還是沒有存活下來。另外屏東小琉球海域水深約11公尺處，也有潛水客發現已經死亡的喙鯨，身長約4到4.5公尺，由於個體死亡，不符合擱淺救援定義，相關單位討論後決定讓鯨魚在海裡自然分解，後續若浮起、擱淺或需要移動的狀況出現，會再進行處置。公視新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
超萌「大眼長尾鯊」寶寶 胚胎內活潑游泳畫面曝
大大的眼睛，扭著尾巴游來游去，看起來活潑又可愛，您知道這是什麼動物嗎？其實，牠是一隻還在胚胎內的「大眼長尾鯊」寶寶，一名在台東魚市場工作的女子，上班時聽到一陣驚呼聲，原來是一隻活的鯊魚寶寶，被完整的從...華視 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
英特爾最新製程竟測試與中國關係密切設備 共和黨議員痛批：將迅速抹煞美AI晶片優勢
路透社日前報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）的新任執行長上任後，已向半導體設備商ACM Research取得設備並進行測試，正評估是否採用；然而ACM與中國關係密切，且在上海的子公司曾遭美國制裁。多位共和黨籍議員譴責，英特爾可能嚴重危害美國國家安全。太報 ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
美通過國防授權法案 316億供台灣安全合作倡議、公布中國權貴財產
[Newtalk新聞] 美國聯邦參議院以77票對20票壓倒性通過「國防授權法案」（NDAA），將總額超過9千億美元（約台幣28.5兆元）的國防預算送交白宮。根據中央社報導，其中包含提供10億美元（約台幣316億元）支持「台灣安全合作倡議」，還為中國權貴量身打造「專門條款」，要求美國國家情報首長公開並向國會報告中共領導階層的個人資產、金融及商業利益。 這次的「國防授權法案」在眾議院以312票對112票、參院以77票對20票雙雙獲得通過。美國總統川普（Donald Trump）簽署後就成為正式法案。法案重心放在確保印太地區安全，以及深化與當地盟友的合作。其中特別撥出10億美元專款，協助推動「台灣安全合作倡議」，加強台美軍方的協同訓練和實戰能力，重點因應中國內日益增長的軍事壓力。 法案也明定，美國將與台灣共同推動無人系統與反無人系統的聯合計畫，這不僅涵蓋技術開發，也包括聯合生產，預計最晚在2026年3月1日前啟動。另一個重點是加強台美海巡合作，法案要求制定增進海巡單位整合訓練的計畫，包括派遣美國海岸防衛隊到台灣進行行動訓練，提升台灣在海事安全、執法和嚇阻方面的能力，同時補助相關訓練經費。 N新頭殼 ・ 39 分鐘前 ・ 2
台中這間漢堡店Google評分居然4.8！肉肉三重奏真的太誇張，牛+雞+培根疊高高
身為漢堡控的強生早早就把▸MEET BURGER◂納入口袋名單，在google評價上有著4.8分的好評肯定是要來吃看看的！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
跨境網購注意！杜絕冒名報關 明年3/1起全面實施「預委任」
財政部關務署今（17）日宣布，為了全面杜絕民眾遭冒名報關問題，將於明年3月1日起，所有採簡易申報進口的快遞貨物，全面採行「預先確認委任」。也就是民眾網購境外貨物後，要先利用「EZ WAY易利委」實名認證APP確認報關業者推播的報關資訊，與實際購買的貨物相符合，才能完成委任報關，否則貨物將無法報關。太報 ・ 15 小時前 ・ 4
林口人注意！稍早1老翁身中5刀急送醫 嫌犯在逃中
即時中心／林耿郁報導最新消息，新北市林口區中山路一處菜園內，今早7點20分左右驚傳持刀傷人案，一名70多歲的老翁，不明原因遭人持刀攻擊，導致背部中3刀、前面中2刀，，但仍有意識，送長庚醫院急救；兇嫌目前仍在逃，請鄰近區域民眾提高警覺。民視 ・ 40 分鐘前 ・ 1