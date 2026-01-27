美國對台關稅降至15%不疊加 賴清德親揭談判幕後細節

台美關稅談判底定，美國對台關稅調降為15%不疊加，引發討論。對於談判過程，總統賴清德接受專訪時表示，談判的過程十分漫長，但因行政團隊和談判團隊充滿使命感，美國也對台灣十分支持，最終促成了現在的談判成果。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德表示，非常感謝整個談判團隊，包括行政院副院長鄭麗君、政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮，以及副總統蕭美琴、行政院卓榮泰院長等人。他坦言，有台灣的科技和產業的實力，做為談判團隊的後盾，才有今天的結果。大家也發揮了各自的專業，比如蕭美琴曾任駐美代表，她那幾年累積的經驗在這一次的談判當中幫了大忙，她幫我們送出去的談判方案，取了一個名字叫「黃金計畫」，這也贏得美國政府的肯定，「就是說那個封面弄得金光閃閃。」

對於談判的過程，賴清德說，去年4月2日，大家看到32%的稅率之後，各部會集思廣益，然後共同決策，如何因應美國的要求，談完回來之後又趕快緊急開會

經貿談劏小組。（圖／總統府提供）

解決問題。過程當中，台灣這邊也在待命，但因美國和台灣有時差，台灣這邊經常都是半夜在緊盯整個談判的過程，因為我們不希望，談判團隊遭遇困難卻沒辦法即時解決，我們希望提供即時的幫助，讓談判團隊能夠在第一線能很快速因應美國提出來的各種問題。

賴清德回憶，有時也會有整夜沒睡的情況，但大家的精力都很夠，戰鬥力也都很強，一路撐過來。不只白天和晚上，有時在周末他也會去開會。夏天的時候，他還在開會時，請談判團隊和相關部會吃芒果。談判的過程十分漫長，從夏天談到秋天，秋天又談到冬天。另外，他也會在晚上請大家吃消夜，大家都很有使命感和責任感，願意花更多的時間，做最好的準備。

賴清德指出，去年7月9日之前，有時間的壓力，因為如果沒有談成，先前的10%暫行關稅就會回到32%。我們擔心，如果各國都談成了，只有我們沒有談成，對台灣的話影響很大。我們談得很早，也談得很快，很早就有共識，但是後來因為種種客觀的因素，一直沒有辦法做最後的總結談判，又看到日本跟韓國已經談成，所以我們那時候真的是有壓力。

台美關稅協議重點一次看。（圖／中天新聞）

賴清德透露，當時台灣運用各種管道，且方案也已經談得差不多了，希望美國能夠不要回復到30%以上的稅率，後來他們才提供一個20%的暫行關稅。在這個過程當中，美國對台灣也非常支持，我們可以看得出來，不完全是因為談判團隊提出的方案好，我們很有使命感，即時解決美國各種疑問。同時，產業界也是我們很好的後盾。7月9日美國對台灣提出20%的暫行關稅，半導體產業、電子零組件產業、資通訊產業，其中有20大項是維持免稅，所以其實美國對台灣是還滿支持的。

賴清德說，當時232條款相關的高科技產品還沒有談定，因為美國是先跟我們談傳統產業。232條款的談判很艱難，因為他們也花很多時間研究半導體、資通訊產業怎麼課稅，而台灣是全世界第一個在232條款中，取得最優惠待遇的，不僅僅是半導體產業，包含半導體衍生的產業也得到相同的待遇，這有助於台灣相關產業未來赴美投資，也有助其根留台灣。

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。楊珍妮（左起）、鄭麗君、俞大㵢。（圖／中天新聞）

賴清德表示，我們希望美國政府能夠相對應地投資台灣五大信賴產業，也希望美國能夠協助台灣這些產業在赴美投資時，取得土地、水電、基礎設施等，讓廠商不用單打獨鬥，有一個園區可以群聚，這對未來台灣的產業進一步融入美國的經濟結構是有幫助的。

