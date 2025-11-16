美國對委內瑞拉動武？川普稱已做好決定 專家警告出兵風險高
編譯林浩博／綜合報導
美國真的要動手了嗎?美國總統川普1４日表示，他對委內瑞拉的行動已做好了決定。CNN引述4名消息來源指出，川普於本週聽取了對該國軍事行動選項的簡報，正在思考大規模介入與推翻馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的利與弊。但專家警告，強行從外部進行政權更替，恐怕會讓川普得不償失。
「我做好了決定」
CNN報導，對於切斷非法移民與毒品的流入，甚至可能進行政權更替，川普暗示他快要有了決策的方向。記者問川普是否做出了決定，他答道：「我大概做好了決定，是的。我是說，我不能告訴你那會是什麼，但我大概有了決定。」
直接除掉馬杜洛？
據一名美國官員透露，12日川普先聽取了戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席的簡報，隔天又舉行了大型的國安會議，出席者包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）等多名資深官員。兩次會議之中，川普都檢視了可打擊的目標。
官員們就委內瑞拉提供了多種行動的選項，像是對軍事與政府設施發動空襲，抑或摧毀運毒路線，甚至是直接將馬杜洛定點清除。也有可能川普最終不採取任何行動。10月川普曾說已授權中情局（CIA）在委內瑞拉境內行動，但官員上週卻向國會表示，政府並無法源能允許對地面目標的攻擊。最近川普在CBS節目《60分鐘》的專訪當中，也一改先前的開放態度，反倒說自己並未考慮在委內瑞拉境內發動打擊。
至於為何川普那麼猶疑？有知情人士稱，川普在會議中，似乎對可能失敗或讓美軍置於險境的行動，都有所顧慮。
新勁敵上台
川普政府在加勒比海集結了超過10艘戰艦和1.5萬兵力，並給予了「南方之矛」（Operation Southern Spear ）的行動代號。
不過，CNN引述專家指出，此等部署尚未達到實現政權更替所需的規模。即便川普想以軍事介入，強行推翻馬杜洛，恐怕也會面對嚴峻挑戰。比如反對派勢力一盤散沙，難堪掌權的大任，再比如委內瑞拉軍方可能改投入游擊隊抵抗。
前美國國安顧問波頓（John Bolton）即直言，委內瑞拉軍方仍是鐵板一塊，即使馬杜洛下台，軍隊很快就會奪權，掌控局勢並鎮壓異議人士。
前白宮西半球事務官員龔薩雷茲（Juan Gonzalez）也表示，馬杜洛其實是查維斯主義（Chavismo）陣營的溫和派，如果他倒台，更為極端強硬的獨裁者反倒可能取而代之。
一名匿名的西方外交官就如此評價馬杜洛：「不管你喜不喜歡，馬杜洛就是確保平衡的人。」
