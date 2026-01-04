美國對委內瑞拉採取軍事行動 以色列道賀、中俄齊聲譴責
綜合外媒報導，美國對委內瑞拉發動軍事行動後，國際反應兩極；部分國家領袖對美方行動表示肯定，也有多國政府與國際組織對行動合法性、主權與後續局勢升高表達關切。
在支持聲音方面，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台向美國總統川普（Donald Trump）道賀，稱讚其領導力與決斷能力；阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）接受媒體訪問時表示，這代表「獨裁政權」的瓦解，並稱對「自由世界」來說是好消息。
不過，也有多國就美方行動提出譴責或批評。中國外交部表示，針對美國對主權國家使用武力「深感震驚並強烈譴責」。俄羅斯外交部則稱，美國對委內瑞拉犯下「武裝侵略行為」，指出美方用來將行動正當化的理由「毫無根據」，呼籲在當前情勢下應避免進一步升高衝突，轉而透過對話尋求出路。
國際組織與歐洲多國也紛紛表達看法。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，相關發展構成「危險的先例」，強調各方都應充分尊重國際法與《聯合國憲章》。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則表示，美方行動的法律評估相當複雜，德國將花時間評估，但強調必須適用國際法原則，並呼籲應確保能過渡到「由選舉產生的政府」，避免政治不穩定。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則表示，接下來的過渡必須和平、民主並尊重委內瑞拉人民意志；歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也表示支持和平民主的過渡，但強調任何解方都必須尊重國際法與《聯合國憲章》。
責任編輯／周瑾逸
白宮發布馬杜洛疑遭押送至美國緝毒署 不情願喊「晚安、新年快樂」
馬杜洛雙手上銬、戴眼罩押送畫面曝光！預計5日紐約出庭
馬杜洛夫婦押抵紐約！川普：美國將「暫時」接管委內瑞拉
