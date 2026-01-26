美國對委斬首策略的示範效應、適用邊界與臺海風險評估
柳金財 / 佛光大學公共行政與國際事務學系副教授
美國近期以走私毒品罪名抓捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)帶往美國受審，此舉震驚國際社會，引發全球關注及議論。諸多討論影射中國及俄羅斯是否也受到此經驗啟示，對臺灣領導人賴清德總統及烏克蘭領導人澤倫斯總統實施此伎倆，此違反國際法、悖離國際規則及干涉他國內政粗暴做法，造成國際秩序不穩定。
對於上述爭論確實引發南轅北轍議論觀點，美國約翰霍普金斯大學教授Hal Brands等在彭博資訊撰文指出，美軍與情報能力的壓倒力量雖然暫時提升威懾，但斬首這種戰術形成先例，反而可能讓中國思考是否對臺灣使用類似行動。史丹福學者Larry Diamond / Oriana Skylar Mastro也認為此任務可能鼓勵中國信心而非遏止中國，並可能使印太安全議題被忽視。然而，美國「馬歇爾基金會」(GMF)印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)則指出，「不會，因為北京付出的代價太大」。
至於國內政治方面，國民黨副主席蕭旭岑認為，中共領導人對臺灣「是有感情的」，若對臺執行斬首行動，會讓兩岸關係徹底崩解。若真採取斬首作為，將傷害整體中華民族利益，所付出的政治、戰略代價也將遠大於可得利益，並不利兩岸長遠發展。
美國參議院情報委員會副主席馬克·華納(Mark Warner)警告指出，若美國堅持可以動用軍事力量入侵並逮捕外國領袖，將難以阻止其他大國援引同樣邏輯，對其視為「內政」或「敵對政權」的政治領導人採取相同行動。儘管國際社會及相關法學者認為這是違反國際法、干涉內政；對其他國際強權也會立下錯誤學習壞榜樣。
此一提醒，實際點出當前國際秩序正在鬆動的一項關鍵風險：斬首式軍事執法是否正在被「正常化」？一旦強國對待弱國領導人採取如此蠻橫野蠻做法，甚至以極為正義託辭反毒、反恐怖主義，以合理化其行動，是否意謂長期建立國際典則已殘破不堪。
針對美國對委內瑞拉總統抓捕行動，筆者針對兩岸學者十五位（從A至N）進行訪問，多位學者意見認為，對於美國抓捕委內瑞拉總統所產生的不良「示範效應」，整體並無太大歧見；真正分歧之處，在於中國大陸是否會、是否應、以及是否有必要將此模式套用於臺灣；以及俄羅斯是否可能對烏克蘭領導人採取類似作法。
一、能力與法理：多數學者並不否認斬首策略「可行性」
多數受訪學者（如A、F、G、I、L）共同指出，若單就「能力」與「法理」而言，中國大陸確實具備對臺採取斬首行動的條件及能力。一方面，大陸始終將臺灣定位為內政問題，而非國與國關係；另一方面，《反分裂國家法》及近年對「臺獨」的法律懲戒論述，皆為強制性作為提供制度基礎。換言之，問題並不在於「能不能」，而在於「要不要」。
這一判斷，與西方戰略研究的基本前提並不衝突。美國智庫RAND與多篇兵棋推演研究皆指出，斬首行動往往是高強度衝突初期的必然選項之一，屬於「低成本、高效率、政治衝擊力極強」的軍事工具。但其實也涉及自身能力、對手國內部呼應配合，尤其也會產生國際負面效應。
二、效益爭議：是否有助於達成政治目標方為關鍵
在訪談中許多學者在行動效益產生爭議，產生意見分歧。A、B、E、K等觀點明確指出，即便成功抓捕或移除臺灣領導人，是否能真正促進統一，仍高度存疑。原因在於，臺灣問題的核心並非單一政治人物，而是長期形成的政治認同、制度差異與外部支持結構。並非完成斬首策略，立即解決臺灣社會民眾政治認同、制度性差異，顯然統一事務治理遠比斬首策略更為複雜，且民眾雖不支持獨派領導人，但未必認為逮捕方式符合法律規範及文明做法。
有的觀點認為大陸解放軍從實際需要和實施成本綜合考量，沒有必要實施這類單一行動。未來若真到必須采取斷然措施的時刻，這類精準抓捕手段，只會配合全面癱瘓臺灣軍事設施的整體行動同步展開。屆時，奪取全面制空權、制海權是首要前提，斬首的核心目標，也絕非單純抓捕，而是阻止臺獨頑固分子逃亡，逮捕受反分裂國家法及刑法之審判。
這一論點，與西方主流政治學研究高度一致。《Foreign Affairs》即曾指出，斬首策略若未伴隨全面的制度接管與社會整合，往往只會製造象徵性勝利，卻難以產生可持續的政治成果。無論美國在伊拉克或阿富汗的經驗皆顯示，斬首策略顯示「去領袖化」，並不等同於「去抵抗化」，甚至反而強化其內部對抗。確實斬首策略未必換來認同，反而導致無窮盡對抗，這涉及國家尊嚴及民族情感。
三、斬首策略其成功需要符合相關要件
與此相對，C、D、J等學者則從高度工具理性的角度，肯定斬首策略的實際作用力。這些學者認為，美國此次行動之所以具有高度啟發性，正因斬首策略避免全面戰爭、縮小戰爭規模，可降低生名財產損失；但卻能急速達成政治威懾的可能效果。
《The Economist》在分析俄烏戰爭初期時便指出，莫斯科曾寄望於迅速癱瘓基輔政治中樞，迫使烏克蘭在極短時間內接受既成事實。只不過，這種計算最終因情報誤判與外部介入而失敗。
資深軍事作者奧斯本(Kris Osborn)認為委內瑞拉和臺灣在戰術、軍事及政治環境上的差異，使得這種可能性極小，甚至根本不切實際。
奧斯本認為臺灣擁有比委內瑞拉更廣泛、更複雜的防空網絡。中國斬首部隊要利用固定翼和旋翼飛機成功進入臺灣領空，並在低空建立空中優勢，難度可能極高。更重要的是，臺灣是民主政體，政治權力更廣泛地分散在行政官員、領導人和立法委員手中，而斬首行動對獨裁或威權體制更為有效，因為在這些國家由少數大權在握的領導人所統治。
一項成功的斬首策略，須同時具備法理正當性、壓倒性行動能力、精準情資、盟友支持與後續治理安排。以美國逮捕委內瑞拉總統為例，前提包括：美方以其國內法與域外司法主張建構合法性，掌握敵國元首行蹤與弱點，具備跨境執法或代理人能力，獲得關鍵盟友默許或協助，並能承擔事後政權真空、內亂與國際反彈等風險。否則，斬首可能引發更高不確定性與反噬效應。
四、文化與規範層次：中國是否會自我節制？
部分學者（如N、E）則提出更深層的反思，認為即便具備能力與法理，中國是否願意採取斬首策略，答案是否定，認為這仍受到政治文化與長期統一戰略的制約；且自認為中國是文明國家及禮儀之邦、負責任大國。此一觀點強調，中國若以「中華文化傳承者」自許，推動王道文化，便須審慎衡量此類高度威權、帝國式手段，是否反而削弱自身主張的正當性，並損害爭取臺灣民心的長期目標。尤其中國長期遭受帝國主義侵略，採取斬首策略無異是複製加害者行為。
此種顧慮，與西方學者Joseph Nye的「軟實力」論述不謀而合。Nye指出，短期的強制行動，往往會侵蝕長期合法性資源，使強權在道德與敘事競爭中處於不利地位。普遍國際社會認為中國運作銳實力，以一種強制力迫使他人服從其意志。
西方將中國影響力批評為「銳實力」，指其透過經濟誘因、敘事操作與制度滲透影響他國政治、學術與媒體，恐侵蝕言論自由、政策自主與民主透明。中國則辯稱其對外作為屬公共外交與發展合作，強調互利共贏、不干涉內政，並指責「銳實力」標籤是政治化抹黑，忽視各國自主選擇與實際受益。就此而論，中國不會採取斬首策略應對臺灣問題，且此方式將造成諸多後遺症及反彈效果。
五、俄烏情境之斬首機率高於臺海
在比較臺灣與烏克蘭時，多數學者亦認為，俄羅斯對烏克蘭領導人採取斬首行動的可能性，明顯高於大陸對臺灣。原因在於俄烏戰爭已是既成事實，屬於國際武裝衝突範疇，且俄羅斯的戰略目標偏向領土與軍事控制，而非政治認同整合。即便如此，至今俄方仍未成功對烏克蘭總統澤倫斯基，採取決定性行動，也顯示斬首策略的高度不確定性，並非極為容易成功。
總體而言，美國對委內瑞拉的斬首式行動，無疑已在國際體系中留下錯誤危險示範先例，也提高其他大國將此模式納入戰略選項的可能性。然多數學者仍認為，對中國而言，斬首策略並非統一臺灣的必要或最優手段。
其真正的關鍵，不在於是否能模仿美國，而在於此舉是否符合其長期政治目標與風險承受能力。
正如Mark Warner所警告的，美國若率先打破此禁忌，猶如打開潘朵拉盒子。此為當前臺海安全最值得警惕的結構性變化。■
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 542則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 109則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 23則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 20 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 116則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 53則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 7則留言