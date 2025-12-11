美國對瑞士加徵15%關稅 追溯自11月14日生效

（中央社蘇黎世10日綜合外電報導）瑞士政府今天宣布，美國對進口瑞士商品施加的新15%關稅，從之前高達39%的稅率大幅調降，將追溯自11月14日起適用。

法新社報導，今年8月，美國總統川普宣布對來自這個富裕阿爾卑斯山國家的進口商品課徵39%的關稅，這是他在全球關稅行動中設定的最高稅率之一，令瑞士大感震驚。

消息傳出後，瑞士急忙協商更好的關稅協議，部長與企業領袖紛紛前往華府，力圖說服川普政府調整政策。

11月14日，美國與瑞士宣布達成一項架構協議，將對瑞士商品的關稅降至15%，瑞士則承諾在美國投資2000億美元。

瑞士政府今天發表聲明指出：「美國對瑞士進口商品設定15%的關稅上限。這將追溯自2025年11月14日適用。」

聲明補充說：「作為回報，瑞士將降低對美國某些魚類及農產品的進口關稅。」

瑞士表示，新關稅上限將使瑞士商品的關稅大幅下降，「這將顯著改善瑞士企業進入美國市場的機會」。

「瑞士企業的競爭力也將因此增強，因為它們在美國市場將能再次享有與歐盟企業或其他經濟結構相似的美國貿易夥伴企業所享有的類似條件。」（編譯：張曉雯）1141211