美國對等關稅判決最快20日公布 白宮官員曝川普「備案」

台美對等關稅達成協議，由20%降至15%且不疊加。與此同時，美國最高法院針對對等關稅的判決尚未出爐，美國總統川普日前曾發文警告「若判我敗訴美國就完蛋了」。綜合外媒報導，美國最高法院預計於1月20日發布下一批裁決，川普的對等關稅案可能就在其中。白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）指出，若最高法院裁定對等關稅無效，川普將有相關因應措施。

哈塞特接受《福斯商業》專訪時表示，若最高法院裁定對等關稅無效，川普將立即加徵10%的關稅，並稱此舉「足以彌補IEEPA關稅被推翻後的大部分空缺」。

廣告 廣告

另外，哈塞特原本是下屆聯準主席的熱門人選之一，但川普近日表示，很需要哈塞特留在白宮，也使得聯準理事華許的聲勢開始水漲船高。

國際中心／林信安 編撰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

美國農產品輸台關稅尚未敲定 陳駿季：細節確認中

伊朗取消絞死800人 川普罕見感謝：影響非常重大

台美關稅敲定 4成半導體產能赴美？龔明鑫：至2036年台灣仍占8成