美國對等關稅衝擊鬼頭刀外銷 漁業署揪飯店餐飲業擴大內銷

漁業署聯合國內多家餐飲業者推鬼頭刀特色料理。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕鬼頭刀為我國東部與屏東等沿近海漁獲，鬼頭刀近半外銷，銷往美國量占總體外銷量逾7成，隨美國實施對等關稅，漁業署擴大內銷，今(17日)聯手12家餐飲業者推鬼頭刀料理，盼年底前相關料理可衝到百萬元業績。

依漁業署統計，鬼頭刀近5年平均漁獲量約5千噸，平均出口量約2200噸，銷往美國量逾75%，隨美國實施對等關稅，漁業署副署長繆自昌表示，整體外銷額較去年同期減少1成，有鑑於美國同樣販售鬼頭刀的競爭對手祕魯、智利等關稅較我國低，為維持台灣鬼頭刀競爭力，除目前的FIP認證外，也會協助國內業者取得MSC認證，因MSC屬第三方認證，也必須確認漁船等都有冷鏈設施，預計5年內可取得。

廣告

繆自昌進一步指出，目前已著手協助相關漁船加裝冷鏈設備以確保鬼頭刀漁獲品質，另也擴大國內行銷，這次也和12家餐飲與旅宿業者簽署合作備忘錄，推動料理使用鬼頭刀，這些業者共有13家星級飯店與50間餐飲門市，盼年底前可達百萬元銷售業績。

隨美國實施對等關稅，繆自昌表示，目前鬼頭刀銷往美國數量約減少1成，不過今年因海溫升高，因此鬼頭刀漁獲量也隨之減少。

這次響應推出鬼頭刀料理的業者有三商餐飲集團的鮮五丼、煙波集團、豊漁集團的季樂和牛鐵板燒、雲品溫泉酒店、台北晶華酒店、北投老爺酒店、台南老爺行旅、韻藏中餐廳、台北天成大飯店、樂覓炊事Cococina Bistro、林聰明砂鍋魚頭、樂檸漢堡等。

