美國對等關稅衝擊 王國材：中華郵政今年如坐雲霄飛車

中華郵政公司董事長王國材今天(24日)在年終記者會上坦言，今年中華郵政受到美國總統川普(Donald Trump)祭出的對等關稅衝擊，整體營收如坐雲霄飛車，所幸最後有驚無險，最後還淨賺新台幣100億元。

中華郵政向來是國營事業績優股，税後淨利長年維持在新台幣90至100億，2022年一度攀升至196億，不料隔年卻首度面臨16.5億元的虧損。直到去年8月前交通部長王國材接掌中華郵政董座後，總算轉虧為盈，繳出淨賺26.55億元的成績單。

不過，王國材24日在年終記者會上坦言，中華郵政今年6月再度面臨前所未見的293億巨額虧損，還提撥了106億的責任準備金，所幸最後有驚無險，9月開始轉正，全年税後淨利可望重返百億元。王國材說：『(原音)今年中華郵政是一個...可以說「坐雲霄飛車」的一年，因為今年在4月受到川普的關稅政策影響，所以公司在6月面臨很大的虧損。在這個困境中，經我們不斷地應變、努力，然後下半年剛好台股也上揚，台幣的匯率也回穩，所以公司就成功往上，預估今年稅後淨利是會達(新台幣)100億。那過去中華郵政也大概都是90、100億，所以等於說這3年是一個回升。』

王國材也指出，現在中華郵政又回補了150億責任準備金，以因應明年美國聯邦準備理事會(FED)主席易人可能帶來的匯率風險。由於中華郵政的海外投資金額超過1兆元，因此，近幾年台幣對美金的匯率從27到30之間擺盪也讓中華郵政的盈虧呈現劇烈變化。

此外，截至23日，全台已有2,116萬人領取政府普發的現金1萬元，其中將近4成都是透過中華郵政領取，總計服務了840萬人次，其中450萬人採取直接及登記入帳、254萬人臨櫃提領、136萬人是ATM領現。

分析主因是中華郵政據點遍及全台偏鄉、離島與高山，因此受到民眾信賴，但也因此高達1,790萬張的郵政金融卡成了詐騙集團眼中的肥羊，警示帳戶數在去年高居全台之冠。為此，王國材今年3月在郵政節大會時就宣示，今年將以「警示帳戶減半」為目標，不過，截至目前，外籍移工警示帳戶雖已減少6成，虛擬投資警示帳戶也降低5成，但是由於詐騙手法不斷翻新，管控過嚴又容易引發民怨，因此整體警示帳戶數僅下滑1成多。(編輯：宋皖媛)