美國對等關稅逼出無薪假破9千人 經濟部報告：影響已降五成
外界關注的美國對等關稅談判進度一拖再拖，從美國政府4月1日開始公布各國稅率，到現在已過了8個月，讓產業無所適從，立法院經濟委員會今（1）日出現的最新報告提到，對等關稅稅率由32％降為20％，對我國出口、產值、GDP及就業的負面影響有望減少約一半。
經濟部長龔明鑫今日出席立法院關於「台美關稅協議之談判方針」報告，會前接受採訪時提到，針對美國對等關稅影響，很多產業與客戶端已慢慢摸索出應對方式、匯率也恢復穩定，整個大環境慢慢趨穩。
不過的確有部分產業仍面臨挑戰，像是機械業已恢復出口正成長，但工具機業者除了關稅、也面臨日本競爭者的挑戰，這部分還須更努力。其他產業還有232關稅影響，像是鋼鐵及其延伸商品、運輸工具等，還有中國低價出口的競爭，要努力轉型、升級、差異化，才有辦法應對這樣的挑戰。
據經濟部公布的報告，若在排除關稅豁免清單及232項目的情況下，對等關稅稅率由32％調降為20％，對我國出口、產值、GDP及就業的影響將減緩約五成，對產業及就業影響已有所緩解。
立委質疑，台灣AI產業很旺，但對等關稅影響最大的是傳統產業，這分析恐怕有點偏頗；且政府一直說是有好消息、已經到了最後階段，卻等不到確切數據，到底要怎麼讓產業界因應；也有立委質疑，外媒說要投資美國4千億美元，且幫助美國做半導體產業，不該為了稅率而掏空台灣。
經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮在立法院質詢時表示，對等談判已經在技術性磋商、大抵底定，現在做文件的交換，在232談判方面，我們目前是以台灣模式與美方進行供應鏈合作，先前外媒寫的要投資美國4000億美元，只是揣測，談判團隊無黑箱作業，但談判細節，不到定案時都無法對外說明。
楊珍妮表示，談判目標就是調降、不疊加，232條款不比競爭對手差，我們會盡量、盡速，但談判是要給、也要拿，所以無法快速完成。
而經濟部提交的書面報告指出，相較於原本的對等關稅稅率32％，目前的20％暫時性關稅，若在排除關稅豁免清單及232項目的情況下，對我國出口、產值、GDP 及就業的影響將減緩約五成，對產業及就業之影響已有所緩解。
報告提到，像是出口美國影響從「負5.75%至負7.5%」縮減為「負2.68%至負3.8%」。產值影響從「負1.3%至負1.4%」縮減為「負0.5%至負0.7%」。GDP影響從「負0.3%至負0.78%」降為「負0.1%至負0.36%」。工業就業需求人口影響則從「負3.6萬人」降為「負1.3萬人至負1.8萬人」。
然而勞動部今日公布最新一期減班休息（無薪假）數據，共計456家、9,153人，比上次公布的又增加了21家、697人，數據顯示，受美國關稅影響的家數有369家、8,186人，其中最多的是製造業，約占整體的94.2%。
