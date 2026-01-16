美國對等關稅15%不疊加 賴清德曝一夜未眠「簽了才放心」

美國對等關稅15%不疊加，總統賴清德籲朝野支持談判決議，一起大步向前。（圖：中市府提供）

美對台對等關稅15％且不疊加，總統賴清德今天（16日）在台中出席百工百業博覽會時表示，相信國人都知道台美關稅談判底定的好消息，透露自己一夜沒睡，直到談判簽訂才放心，感謝談判團隊辛勞，未來台灣和美國經貿合作更緊密，更有助於台灣產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界，呼籲朝野支持談判決議，一起大步向前。（寇世菁報導）

行政院副院長鄭麗君今天（16日）在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果，15%不疊加，台灣並獲得美國貿易擴張法232條款最惠國待遇。總統賴清德週五到台中參加百工百業博覽會開幕活動，公開表示，相信國人已經知道台美對等關稅談判清晨底定的好消息，我方承諾政府將協助台灣企業，出資投資美國2500億美元，台灣政府將運用信用保證，支持台灣金融機構授信台灣企業赴美投資2500億美元，我方因此得到四目標，美對台對等關稅15％且不疊加，這是美國主要貿易逆差國，包括日本歐盟等相同待遇，過去日韓對美國簽訂自由貿易協定，或類自由貿易協定，商品銷往美國，相對於台灣，有競爭優勢，現在大家拉平，提供台灣傳產銷往美國的好機會。其次，232關稅部分，我政府是全球第一個爭取美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，在一定額度內免稅，額度外得到最優惠稅率，其他適用232條款商品，包括木材家具汽車零組件太空產業零件等等，也獲得最優惠稅率，第三個目標，台灣模式得到美國支持，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施等協助台灣政府，讓台灣赴美投資企業形成群聚，有助於台灣企業和美國企業，在研發設計和廣大市場上合作，讓台灣產業進一步融入美國經濟結構當中。第四目標，不只有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資對象包括台灣半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、生物醫療產業等，未來台灣和美國經貿合作會更緊密，台灣和美國經濟可以同步創造雙贏發展，今天談判未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望國人團結合作。

賴清德感謝談判團隊的辛勞，透露一夜未眠，密切關注談判過程，有狀況隨時解決，直到談判簽訂，大家才放下心，希望一起努力，台灣未來會更好，呼籲朝野支持談判決議，一起大步向前。