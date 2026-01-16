美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，以及2500億美元的信用保證，交換輸美商品的關稅稅率將降至15%。美國商務部表示，這份協議建立美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，目標在於強化美國國內半導體供應鏈，並確保美國在科技與工業領域的領導地位。

不同於美日與美韓的關稅與貿易協議由白宮發布，美台協議由商務部公開。根據事實清單，美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署這項具歷史意義的貿易協議，將推動美國半導體產業的大規模回流。美方強調，這項前所未有的承諾，將有助於提升美國經濟韌性、創造高薪就業機會，並進一步鞏固國家安全。

在直接投資方面，台灣半導體與科技企業將進行至少2500億美元的新直接投資，用於在美國建設與擴充先進半導體、能源及人工智慧（AI）的生產與創新能力。此外，台灣還將提供至少2500億美元的信用保證，促進企業進一步投資，支持在美國建立並擴張完整的半導體供應鏈與產業生態系。

根據美日、美韓與美台三項協議的事實清單，日本、南韓與台灣對美適用的對等關稅稅率均為15%，且不疊加。三方承諾的對美投資金額分別為5500億美元、3500億美元與5000億美元，依照國際貨幣基金2025年對日韓台經濟規模的估算，日本投資額占GDP的12.8%、南韓占GDP18.8%，台灣占GDP高達56.8%。

從美日、美韓與美台三份事實清單對照來看，三國表面上都接受美國設定的15%對等關稅，但實際待遇差異並不在稅率本身，而在「交換條件的設計方式」。日本與南韓的關稅安排，屬於制度性處理：日本適用15%基準關稅，但關鍵產業採取產業別關稅處理；南韓則明確將232條款稅率封頂在15%，並納入「不劣於他國」的比較條款。這兩國的關稅待遇，不直接與投資進度或產能履約掛鉤，穩定性相對較高。

在投資條款上，差異更為明顯。日本承諾5500億美元投資，涵蓋半導體、能源、製藥、造船與AI等多元產業，但條文中未涉及政府信用或風險承擔；南韓的對美投資則明確拆分為「已核准投資」與「MOU 承諾投資」，並首度將年度資金上限、匯率穩定與調整機制寫入協議，等於為政府角色設下防火牆。相較之下，美台協議是三者中唯一明確要求提供政府信用保證（credit guarantees） 的案例，且金額以「至少 2500 億美元」作為下限，國家財政角色被直接納入協議核心。

更關鍵的是，美台協議將關稅與232條款優惠，明確設計為「附條件取得」。半導體業者能否享有免稅或優惠稅率，取決於是否在美投資、建廠進度與產能完成情況，並以倍數方式量化。這種「以投資履約換取關稅彈性」的設計，在美日、美韓協議中並不存在。結果是，台灣被定位為美國重建半導體製造能力的關鍵節點，但代價是高度集中於單一產業的大規模外移，以及由國家承擔下行風險的制度性安排。這種深度綁定，短期或有助企業全球布局，長期則引發台灣本土產業結構與產業安全被掏空的實質疑慮。

