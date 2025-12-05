美國就業數據分歧 法人看台股短線震盪後市仍偏正向

（中央社記者曾仁凱台北5日電）美國就業數據分歧，週四美股漲跌互見，法人認為聯準會（Fed）降息動態持續干擾股市，預料台股短線維持高檔震盪，聯準會預計美國時間9日至10日召開會議，屆時可望較為明朗。

美國股市4日走勢震盪，主要指數收盤漲跌互見，投資人消化勞動市場不同數據。法新社報導，美國最新公布的一週首次申領失業救濟金人數減少2.7萬人，表現亮眼。但整合運算及企業外包供應商ADP公司公布的就業報告顯示，上月就業人數意外下滑。相關數據牽動市場降息預期。

4日道瓊工業指數跌31.96點或0.07%，收47850.94點，標普500指數漲7.40點或0.11%，收在6857.12點；那斯達克指數上漲51.05點或0.22%，收23505.14點，費城半導體指數下跌64.54點或0.89%，收在7215.97點。

個股方面，輝達（NVIDIA）上漲3.79美元或2.11%，收在183.38美元，英特爾（Intel）大跌3.26美元或7.45%，收40.5美元；台積電ADR挫2.52美元或0.85%，收292.93美元。

野村投信分析，近期市場對於美國12月降息預期反覆變動，導致股市波動加劇。然而即便12月未見降息，預估2026年降息循環仍將延續，加上消費數字良好，黑色星期五銷售年增率達到4.1%，超越2024年，對經濟及股市整體後市看法仍偏向正面。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，美國政府重新開門後，雖然經濟數據陸續恢復公布，但先前關門造成的混亂仍延續，數據缺失與分歧使市場對12月降息看法充滿高度不確定。但他認為12月是否降息只是假議題，不影響聯準會明年延續降息循環的趨勢，資金環境持續偏寬鬆，有利股市。（編聞：張均懋）1141205