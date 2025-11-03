美國屁孩大鬧《鳥居TORII》受罰 台灣AI鬼片火全球

網路爆紅的恐怖短片《鳥居TORII》。（圖／發起日影視提供）





近期在網路爆紅的恐怖短片《鳥居TORII》，猛奪第一屆史上最狂Ai電影獎「The Dor Awards」第二名，以及國際Ai創作者平台Curious Refuge舉辦的年度Ai恐怖片大賽第四名，獲得脆友瘋傳大讚「此片有毒！不小心就重複看了好幾次！」「竟然是台灣人的作品！」「無法分辨虛實，不敢相信全片都是用Ai做的！」「過鳥居進入百鬼夜行副本！」「好可怕！敲碗改編成電影！」「台灣的驕傲！」九把刀第一時間轉貼讚譽「好厲害！來自台灣的Ai作品」。

網路爆紅的恐怖短片《鳥居TORII》以三個美國屁孩觀光客前往日本旅遊做為開場。（圖／發起日影視提供）

《鳥居TORII》以三個美國屁孩觀光客前往日本旅遊做為開場，三人興奮地大鬧東京，出現各種不禮貌的欠揍行為，不把禁忌當一回事，他們打賭穿過鳥居之門，卻不小心闖入靈異時空，慘遭恐怖鬼怪大肆懲罰。前半段輕鬆詼諧，嘴角失控笑看白目觀光客，沒想到劇情急轉直下，瞬間進入陰森可怖的氣氛，後半段各種日本風格的鬼怪傾巢而出，獵奇視覺令人大呼過癮。

更令人驚喜的是，《鳥居TORII》來自台灣「發起日影視」Ai團隊，由近兩年於全球Ai競賽屢屢獲獎的導演曾敬懿（Danny Tseng）執導，搭配陳宇桓、陳宇桐組成的創作團隊「JS Twins」負責Ai視覺設計。

曾敬懿導演分享創作這支作品的理念：「作品的靈感源自我前陣子前往日本嚴島神社時，對鳥居這一符號的強烈印象。既然鳥居是神聖的結界，那麼『結界的另一端，是否也可能存在著禁忌的異域？』這個念頭讓我延伸出一個結合信仰、禁忌與報應的恐怖故事。同時，我也觀察到近年在社群媒體上，許多外國旅客在日本遊玩時，出於無知或刻意，對當地文化表現出不尊重的行為。結合這兩個概念，催生出故事主軸。在風格上，採用偽紀錄片形式，手持鏡頭的真實感與粗糙畫質帶來的壓迫氛圍，是我非常喜歡的恐怖語言。」

負責Ai視覺設計的JS Twins則為影片注入年輕世代的想像力，他們表示：「導演給予我們極大的創作空間，讓我們自由發揮對於日本妖怪的恐怖想像。怪物的形象除了取材自我們從小對日本怪談的幻想，也融入了我們對詭譎與怪異的個人詮釋。三位主角則是與導演多次討論後，生成具有美式「屁孩」特質的角色。最終，所有的視覺設計，都是導演與我們共同挑選、打磨後的成果，凝聚出Ai創作團隊對於恐怖與文化詮釋的共同想像。」

發起日影視由成功打造《女鬼橋》宇宙的奚岳隆導演所創立，一年前他便看好Ai技術對於影視產業將帶來的潛力與影響力，慧眼發掘曾敬懿導演，並持續培養年輕新秀，如今團隊創作的《鳥居TORII》獲得國際肯定，他開心表示：「在影像的時代，我們不只是拍電影，而是在定義未來的敘事方式。發起日影視D-Day Pictures成立AI影像部門以來，致力於讓科技成為創意的延伸，而非取代。我們相信『想像力』才是科技的最高形式！期待我們能為台灣影視產業帶來新的創作能量，突破界限！」



