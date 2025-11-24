美國已婚女狼師「用金錢換取性關係」 學生害怕：還逼我內X

美國一名已婚女教師，用金錢誘惑學生和她發生性關係。（示意圖，非當事人，Pixabay）

美國一名已婚的女教師，竟然將狼抓伸向學生。她被指控，付費和學生發生性關係，還不時會傳送裸照，更提供酒精、大麻給學生。最終遭判刑10年。

根據《每日星報》報導，30歲的卡麗莎，被指控支付學生100美金（約新台幣3,147元）或更多以換取性服務，支付方式包括現金或透過轉帳。據稱，卡麗莎還向這些年輕人提供酒精和大麻。

卡麗莎在去年11月遭到逮捕，共面臨19項指控，但她在僅承認了較輕的罪行。此外，根據法庭上文件，更揭露了一系列令人震驚的指控，其中包括一名學生指控卡麗莎強迫學生，在她體內射精的案例。

報導指出，一名A學生被另一名B同學招募，B同學問他：「是否想做點什麼工作，賺點錢」。隨後A學生被帶到卡麗莎的住處，遭到性虐待，而B同學則在外面守著。

其中一名受害者告訴警方，他從2023年8月開始與卡麗莎見面，當時他還是個中學生，卡麗莎是他的代課老師。警方指控卡麗莎在1年多的時間裡，多次在自己家中和其他地點與學生發生性行為。

對此，校方在聲明中表示震驚，稱卡麗莎的犯罪行為「令人不安和痛苦」。

