美國已26州在台設立辦公室 林佳龍嗨喊：這只是開始

外交部與美國各州政府辦事處協會（ASOA）今（11/24）日舉辦「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」，外交部長林佳龍出席時指出，目前已經有關島加上美國25州在台灣設立辦公室，但這只是開始，台美經貿發展仍將持續擴大。

林佳龍首先指出，去（2024）年共有紐約州、密西根州、紐澤西州、德州及印第安納州等5個州在台設立辦事處，今（2025）年則有奧克拉荷馬州、田納西州及愛荷華州宣布來台設處，目前共有25州及關島在台灣設立共26個辦事處，其中超過一半是在過去3年內設立或重新設立。

在雙邊互動上，林佳龍也提及今年接待由亞歷桑納州、阿拉斯加州、懷俄明州、田納西州及北卡羅萊納州州長及關島總督率領的六個代表團，另有許多州的參眾議員訪團與州政府官員接續組團，顯見台灣與美國的經貿關係更加密切。

林佳龍表示，美國去年是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第7大貿易夥伴，台灣對美投資金額超過整體對外投資金額的4成，美國已成為台灣最大的投資對象，尤其在觀光、農業互動上屢創新紀錄，台灣與鳳凰城將啟動直航，今年還與美國農業州簽訂4年100億美元美國農牧產品採購意向書。

另外，林佳龍也分享，他今年親自率團去德州，還促成國經協會與美台商會簽訂合作備忘錄，一起前往第三國菲律賓開拓市場，他相信台美關係只是剛開始，台灣投資美國隊、美國投資台灣隊都能擴大台美經貿發展的藍圖。

美國在台協會副處長梁凱雯表示，2025年是美台商務關係極為亮眼的一年：美國企業在台宣布的投資金額達到破紀錄的1000億美元（約新台幣3.1兆）以上；有超過20個州派出代表團來台尋找商機與投資機會，近期還有新的州政府辦事處近期加入ASOA，就是對 Asoa 成效最好的證明。

梁凱雯也特別提到台美在農業上的互動，美國去年向台灣出口將近40億美元（約新台幣1280億）的食品與農產品，使台灣成為美國第8大農產品出口市場，「美國館」今年則已經在食品展創造超過1300萬美元（約新台幣4.2億）的商機，並吸引超過10個州辦公室參與。

梁凱雯表示，AIT與ASOA共同成立「InvestUSA Pavilion」整合專家與資源，協助台灣企業評估並開拓在美國的投資機會，AIT也全力支持台灣在美國設立科學園區，這將有助於讓更多台灣供應商進入美國市場，並強化台灣在全球供應鏈中的關鍵角色。

