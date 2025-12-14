美國布朗大學期末考發生槍擊案至少2死9傷 目擊者：槍手戴迷彩面罩
美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園13日遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成至少2死、9傷後逃逸。布朗大學表示，警方持續追捕嫌犯；目擊者透露，槍手年約30，戴著迷彩面罩。
布朗大學校長派克森（Christina Paxson）表示，她得知中彈的10人都是學生，另有一人因槍擊碎片受傷，但目前不清楚此人是否也是學生。
槍擊案於下午發生後，警方在校園及附近一處富裕社區大規模搜查，檢查學術大樓、後院與走廊，直到深夜。
羅德島州普羅維登斯警局副局長歐哈拉（Timothy O’Hara）表示，嫌犯為一名身穿深色衣服的男子，最後一次被目擊到是離開槍擊發生的工程大樓時。監視畫面影像顯示嫌犯離開建築物，但並未拍到臉部。部分目擊者表示，嫌犯可能30多歲，並戴著迷彩面罩。
調查人員還不清楚槍手是如何進入一樓教室。普羅維登斯市長表示，大樓外門未上鎖，但用於期末考的教室需要刷卡進入。
不具名執法官員表示，當局相信槍手使用的是手槍，目前案件仍在調查中。
羅德島州擁有全美最嚴格的槍枝法之一，去年春天，民主黨主導的州議會通過攻擊性武器禁令，將自明年7月起禁止販售與製造特定高威力槍枝，但不禁止持有。
羅德島州民主黨籍州長麥基（Dan McKee）表示，「難以想像的事情發生了」，並誓言動員所有資源追緝嫌犯。
市長史麥利（Brett Smiley）則說，居家避難令仍然生效，呼籲校園附近居民留在室內，或在避難令解除前不要返家，原本周末熱鬧的街道一片死寂。
化學工程系學生費拉洛（Emma Ferraro）表示，她當時正在大樓大廳準備期末專題，突然聽到東側傳來巨大聲響。意識到那是槍聲後，她立刻衝出門外，跑到附近一棟建築躲了數小時。
醫院發言人布瑞南（Kelly Brennan）表示，9名槍傷患者被送往羅德島醫院（Rhode Island Hospital），其中一人情況危急，6人需入住加護病房但狀況穩定，另有2人傷勢穩定。
槍擊發生近5小時後，身穿戰術裝備的警員帶領學生從部分校舍撤離，前往一處健身中心。
槍擊事件發生在貝拉斯與霍里大樓（Barus & Holley），這是一棟7層樓建築，設有工程學院與物理系。校方網站指出，大樓內有逾100間實驗室與數十間教室與辦公室。
當時工程設計期末考正在該大樓進行。
布朗大學四年級生、主修生物化學的布魯斯（Alex Bruce）表示，他當時在工程大樓對面的宿舍做研究計畫，聽到警笛聲，並於下午4時左右收到校園有槍手的簡訊警示。他說：「我現在整個人在發抖。」他透過窗戶看到多名全副武裝警員包圍宿舍，並擔心當時可能仍在工程大樓內的一名朋友。
台灣工程學博士生簡江恆（Chiang-Heng Chien, 譯音）表示，槍聲響起後，大家都躲到桌子底下。
20歲、來自紐約市的大三學生卡瑪拉（Mari Camara）則說，她離開圖書館時趕緊躲進一家墨西哥餐館避難，在警方搜索校園期間待了3個多小時。她說：「大家都和我一樣受到驚嚇又害怕，沒想到會發生這種事。」
事發當下，這棟大樓內正在舉行工程設計相關考試。市長表示，由於考試期間外門未上鎖。
其他人也在看
血染常春藤：期末考週驚爆槍擊案！布朗大學2死8重傷，全城封鎖搜捕「黑衣人」
美國羅德島州的布朗大學13日傳出槍響，目前已確認造成至少2死、8重傷的慘劇。令人不安的是，儘管警方與聯邦調查局（FBI）已大舉進駐，並對當地周邊區域實施嚴格封鎖，但那名被目擊者描述為「一身黑衣」的槍手，目前仍然在逃。目前正值常春藤盟校（Ivy League）布朗大學的期末考週，但原本應當充滿咖啡香氣與紙張翻動聲的寧靜週六，卻傳出幾聲劃破長空的槍響，讓美國社會......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 2
期末考驚魂！美國布朗大學槍擊案釀2死8傷 學生擠教室打電話求救「槍手仍在逃」
美國常春藤聯盟名校之一的布朗大學（Brown University）當地時間13日下午4時發生校園內槍擊案，造成2人死亡、8人受傷，當時布朗大學正在進行期末考試，多名學生聽到槍響後四處逃命，起初以為槍手已被逮補，連美國總統川普（Donald Trump）也跟進發文，不過隨後校方又更正消息，稱兇嫌仍未落網，要求全校師生避難。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
影/槍手畫面曝光！布朗大學槍擊案 警方首公開監視器影像
美國布朗大學槍擊案槍手在逃，普羅維登斯警方首度公開監視器影片，將槍手離開現場的過程公諸於世，希望能得到更多線索。影片中可見嫌犯穿著深色服裝，神態鎮定地沿著霍普街步行離去。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
布朗大學槍擊案2死9傷 逾400警力持續搜索在逃嫌犯
美國布朗大學13日發生槍擊案，導致2人死亡、9人受傷，並使得這座位於美國東部羅德島州的大學進入封鎖狀態，上百名警力深夜持續搜索嫌犯。 布朗大學校園周邊的街道停滿緊急車輛，幾個小時前，一名槍手在舉行期末考的學校大樓裡開槍。 這起槍擊案是美國一系列校園槍擊案的最新一起，槍枝管制問題長期以來一直引發政治爭議。 槍擊案發生的6個小時後，槍手仍然在逃，包含聯邦調查局(FBI)特勤與校園警察在內，約400名警力進入這座校園進行搜查。 普羅維登斯市長史邁利(Brett Smiley)在記者會上表示：「我證實13日下午有2人死亡，有另外8人傷勢嚴重，但情況穩定。」 警方公布了10秒鐘的片段，顯示嫌犯在一樓教室開槍後，背對鏡頭快步走在一條空曠的街道。 校方表示，校園在接近午夜時分仍處於封鎖狀態。 布朗大學校長派克斯森(Christina Paxson)在記者會上表示，11名受害者中有10名學生。 這起槍擊案發生在巴魯斯-霍利(Barus & Holley)大樓，是工程學系與物理學系的所在地。 在槍擊案發生時，大樓內原本要舉行2場考試。 執法人員表示，這名嫌犯是一名身穿黑衣的男子。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
布朗大學期末考第二天爆槍擊 台灣博士生講述驚魂過程
美國常春藤盟校之一的布朗大學（Brown University）13日下午驚爆校園槍擊，已確認2死8傷，槍手仍在逃。台灣博士生簡江恆（Chiangheng Chien）接受美媒採訪，講述他與同學躲藏、撤離的經過。太報 ・ 7 小時前 ・ 146
中國人權律師滕彪：習近平「高科技極權」監控比《1984》更恐怖
流亡美國的中國人權律師滕彪在12月6日法國《解放報》刊登的訪問中表示，中共領導人習近平的統治已進化為「高科技極權主義」，核心目標是利用數位技術實現「每時每刻控制每個人的每一個舉動」，這種監控程度「已經達到甚至在某些方面超越了英國作家喬治．歐威爾著作《1984》所描繪的程度」。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 237
布朗大學期末考驚傳槍擊案 釀至少2死8傷
（中央社普羅維登斯13日綜合外電報導）普羅維登斯市長表示，布朗大學在期末考第2天發生槍擊案，造成至少2死8傷，傷者目前情況危急但穩定。布朗大學已發布現場行凶槍手警報，並呼籲學生與教職員就地掩蔽。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
美國布朗大學爆槍擊案「槍手仍在逃」 已釀2死、8傷
美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）當時間13日下午發生槍擊案，多人中彈。據外媒最新報導，目前造成至少2人死亡、8人受傷，警方仍持續搜索追查槍手。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
福麥得標RDX炸藥案 國防部：火工依美軍標準檢驗 如不合格將退貨
國防部今天表示，針對RDX皇家拆除炸藥（海掃更）標案，廠商交貨至軍備局205廠後，將由火工專業檢驗人員抽樣，並依美軍標準實施物、化性檢驗，合格始辦理結案付款；如不合格將退貨，由廠商回運原產地。國防部一定確保交貨品質及產地來源無虞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 48 分鐘前 ・ 46
期末考週「門禁取消」布朗大學爆槍擊案 川普：為死傷者祈禱
美國再次發生校園槍擊事件，常春藤名校布朗大學驚傳槍響，造成至少2死9傷，其中絕大多數是學生。事發當時，正值期末考週，學校為方便學生進出取消門禁，沒想到讓槍手可乘之機，且還在逃逸當中，警方持續追捕。槍手台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
美版俄烏停戰計畫 讓烏明年入歐盟
英國金融時報（ＦＴ）十二日引述知情人士報導，川普政府居間俄烏停戰的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭於後年一月一日前加...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 44
布朗大學傳槍響多人中槍 警方持續搜索嫌犯
美國警方表示，位於美國東北部羅德島州的布朗大學(Brown University)校區13日傳出槍響，有多人中槍，校方則發布槍擊警告，敦促學生和職員尋求避難。 警方沒有立即發布關於受害者的傷勢與槍擊案的細節。 根據布朗大學緊急通知系統發布的警告，布朗大學一開始告訴學生和職員表示，一名嫌犯已遭到拘捕，但隨後表示並非如此，警方仍在搜索嫌犯。 這起槍擊案據報發生在槍擊事件發生在巴魯斯-霍利大樓附近，這是一座七層樓高的建築群，內設該大學的工程學院和物理系。根據大學網站的信息，該建築包含100多個實驗室、數十間教室和辦公室。 據報導，槍擊事件發生在巴魯斯-霍利(Barus & Holley)大樓附近，這座7層樓高的大樓是布朗大學工程學院和物理系的所在地。根據布朗大學官網，這座建築物擁有超過100個實驗室、數十間教室和辦公室。 美國總統川普(Donald Trump)13日下午稍晚表示，他已聽取了關於槍擊事件的簡報。 川普在社群媒體上寫道：「願上帝保佑受害者及其家屬！」 警方趕到現場後，學生被要求就地避險，民眾被告知避開這個區域。官員提醒，由於調查人員仍在努力釐清這起事件，目前的資訊仍屬初步資訊。中央廣播電台 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
民眾自發種菜！台南人行道綠帶成「開心農場」 粉專讚：這條路看起來很好吃
粉專「台南式 Tainan Style」近日在社群平台分享地方時事，指出當地某處人行道的綠帶被民眾種了多種蔬菜，像是「開心農場」一樣，花椰菜、大白菜、小白菜、大陸妹、秋葵、番茄、蘆筍、薑、蔥、地瓜葉通通都有，讓小編忍不住驚嘆，「好好笑，這條路看起來很好吃哦」、「也是有...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 19
23歲男吻別探監女友後暴斃 警揭她舌頭下藏毒！荒唐真相曝
根據外媒《太陽報》報導，事件發生在德國萊比錫監獄，死者為突尼西亞籍男子穆罕默德（Mohamed R），因涉嫌毒品交易遭羈押，尚未判刑。在今年1月2日，穆罕默德在會客時與女友蘿拉（Laura R）見面，時間到的時候兩人當眾吻別；但穆罕默德返回牢房，被室友注意到他看起來身體極...CTWANT ・ 1 天前 ・ 10
被家暴離婚後「還要我跟他睡」 電商女王周品均曝內幕：為什麼是我要原諒？
前東京著衣創辦人周品均曾遭家暴，2013年與前夫鄭景太離婚，打拼十年的事業也被迫離開，但她2016年又創立新品牌「Wstyle」，2020年接任唯品風尚集團執行長，有「電商女王」之稱。她日前在社群自曝當年被家暴情況，直言對方至今沒有道歉、賠償、悔改，「那為什麼是我要原諒？」太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
社群禁令藏漏洞 澳洲青少年轉戰新平台
澳洲政府率全球之先，上周禁止16歲以下兒童、青少年使用Instagram、TikTok、Snap等十個社群平台後，澳洲人...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
美國布朗大學傳有槍手出沒 警方持續搜索嫌犯
（中央社紐約13日綜合外電報導）美國東北部羅德島州常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園今天晚間傳出有槍手出沒，校方表示嫌犯仍在逃，警方持續搜索中。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
年金停砍也不副署？黃國昌轟賴清德專制獨裁
[NOWnews今日新聞]總統暨民進黨主席賴清德日前邀集黨籍立委臨時召開便當會，會中討論，在合憲前提下，《財劃法》是否採不副署或副署之後不執行。如今年金停砍三讀，退撫基金將提早4年用罄，外傳也將跟進不...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 26
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
12月14日，公眾號發文，曾出演過各「四大名著」的中國女演員何晴12月13日在北京離世，享年61歲，告別式定於12月15...世界日報World Journal ・ 5 小時前 ・ 發起對話
NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標
只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。 「贏球才是最...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發起對話